"Це не мир, а завоювання": Мелоні зробила гучну заяву про Україну

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Підтримка України є не альтернативою мирному врегулюванню, а єдиним чинником, який робить його досягнення можливим.

Про це заявила прем’єрка Італії Джорджа Мелоні під час виступу в національному парламенті.

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Вона наголосила, що якщо Україна припинить опір, Європа ризикує повернутися до часів радянської імперії. Також вона підкреслила, що поступки агресорові не принесуть справжнього миру.

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«Якщо агресор може розраховувати на капітуляцію противника, навіщо йому вести перемовини? От лише капітуляція — це не мир, а завоювання. Якби Україна завтра припинила захищатися, як багато хто бажає і пропонує, ми б не отримали миру, ми б обговорювали окупацію європейської нації», — заявила Мелоні.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко розкритикувала домовленість між США та РФ про постачання російського дизельного пального, назвавши її «дуже ризикованим вибором».

Раніше домовленість Дональда Трампа з Володимиром Путіним про російський дизель обурила союзників США. На саміті ЄС європейські лідери планують закликати до нових санкцій проти Росії та обмеження її прибутків від нафти.

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