«Це не обговорюється»: Фінляндія жорстко відповіла на вимогу Росії щодо НАТО

Прапор Фінляндії

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Російські вимоги щодо скорочення присутності НАТО в країнах східного флангу Альянсу не можуть бути предметом переговорів.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен під час спілкування з журналістами в Гельсінкі у п’ятницю, 13 листопада, повідомляє Bloomberg.

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За словами очільника фінського оборонного відомства, Росія прагне змусити європейські країни НАТО обмежити власну діяльність відповідно до інтересів Кремля. Однак Захід не повинен погоджуватися на такі умови.

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«Росія хоче, щоб європейські країни НАТО встановили обмеження на власну діяльність на користь російських інтересів, але такі речі не обговорюються», — заявив Хяккянен.

Він також наголосив, що сама постановка питання про зменшення присутності Альянсу в Європі є обурливою, і російська сторона це усвідомлює.

Окремо міністр прокоментував дводенні переговори України та Росії, які відбулися в Абу-Дабі. На його думку, Москва не демонструє справжньої готовності до пошуку домовленостей, а натомість намагається розширити перелік своїх вимог.

«Росія радше розширює свої вимоги — від війни в Україні до зміни європейської архітектури безпеки на більш вигідну для себе», — зазначив фінський міністр.

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Хяккянен закликав західних політиків враховувати, що така поведінка є частиною багаторічної психологічної стратегії Кремля. Її мета — поступово змінювати рамки переговорів так, щоб умови ставали невигідними для інших учасників.

«Ми не повинні вестися на їхній блеф», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що російська сторона висунула вимогу про вихід Фінляндії з НАТО в межах пропозицій щодо так званого «нового європейського порядку безпеки».

Ми раніше інформували, що Фінляндія розглядає можливість облаштування протитанкових перешкод за українським зразком на кордоні з Росією, а також масштабує переозброєння армії на тлі відновлення військового потенціалу РФ.

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