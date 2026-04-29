"Це не твітер-дипломатія": Україна вимагає від Ізраїлю заарештувати російське судно з краденим зерном

Україна вимагає від Ізраїлю заарештувати російське судно

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що Україна відправила Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна з українським краденим зерном.

Генеральний прокурор повідомив, що Офіс Генерального прокурора ініціював арешт морського судна «PANORMITIS» та його вантажу. За інформацією від журналістів та розвідників, там може перевозитися українське зерно, яке російські окупанти вкрали з тимчасово окупованих територій України.

Запит про міжнародну правову допомогу вже відправили до компетентних органів Ізраїлю. Україна просить Ізраїль про накладення арешту на судно та вантаж. Також Україна просить про здійснення обшуків, вилучення судової та вантажної документації, відбір зразків зерна та допит членів екіпажу.

«За даними слідства, PANORMITIS перевозить зерно, частково вивезене з тимчасово окупованих територій України. Продукцію завантажили після перевалки з іншого судна. Наразі воно прямує до порту Хайфи», — пише генпрокурор.

Слідчим вдалося задокументувати факти незаконного заходу судна в закриті українські порти. Це порушення українського законодавства та міжнародного морського права.

З початку повномасштабної війни РФ викрала з тимчасово окупованих територій України понад 1,7 млн тонн агропродукції на суму понад 20 млрд грн.

«Час безкарного мародерства під іноземними прапорами закінчився», — підсумував Кравченко.

Сибіга відреагував на судно Панормітис у Хайфі

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга закликав Ізраїль вжити заходів щодо судна «Панормітис».

«Україна офіційно звернулася до Ізраїлю дипломатичними та юридичними каналами з проханням вжити заходів щодо судна „Панормітис“», — написав Сибіга.

Він повідомив, що Офіс генерального прокурора надіслав Ізраїлю запит на підставі рішення українського суду про арешт судна в межах розслідування.

«Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді», — додав міністр МЗС.

Україна очікує серйозних дій та реакції, а не емоційних заяв.

Скандал з крадіжкою українського зерна: що передувало

Ізраїльські порти продовжують приймати судна з вантажами, які РФ незаконно вивозить з окупованих територій. У суднах перевозять українське зерно, вкрадене Росією з тимчасово окупованих територій.

Між Україною та Ізраїлем може назрівати серйозний дипломатичний конфлікт. 27 квітня до Хайфи прибув черговий російський корабель, який віз партію вкраденого українського зерна.

За інформацією журналістів розслідувального проєкту SeaKrime Центру «Миротворець», на судні «Панормітіс» було понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн іншого збіжжя.

Це другий випадок, коли Ізраїль приймає судно з викраденим в Україні зерном.

Україна готує санкції через крадене зерно. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Ізраїлю та заявив, що країна має понести юридичну відповідальність:

«Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна», — сказав Зеленський.

