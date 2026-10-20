"Це неправда": Рубіо зробив заяву щодо обміну розвідданими з Україною

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Держсекретар США Марко Рубіо різко відреагував на закиди щодо припинення передавання розвідданих Україні після останніх авіаударів РФ. Він назвав такі звинувачення «скандальними» та «неправдивими».

Про це держсекретар заявив у ефірі телеканалу DRM News.

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«13-го та знову 18-го числа в Україні були авіаудари, які не були виявлені. Це не тому, що Америка не надала інформації. Я бачив, як хтось, пов’язаний з українським урядом, заявив, що люди в Україні гинуть через те, що США відмовляються надавати їм інформацію. Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це неточно», — висловився Рубіо.

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Він зазначив, що наразі з’ясовується, чи могла проблема виникнути на внутрішньому рівні в Україні — зокрема, під час отримання, систематизації та використання переданої США інформації.

«Але, за нашим розумінням, у тій мірі, в якій це сталося 13-го та 18-го числа, (під час ударів РФ по Україні — ред.), це було технічне питання«, — додав держсекретар США.

Скандал з розвідданими США для України — що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала зупинити передавання розвідданих у разі продовження українських ударів по російських НПЗ.

Згодом Зеленський повідомив, що США відновили передавання України розвідувальних даних після тимчасового блокування. Президент не розкрив деталі відновлення співпраці, але висловив сподівання на проведення переговорів із Вашингтоном протягом цього тижня.

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Після цього Рубіо узявся спростовувати заяву Зеленського про паузу в наданні розвідданих, наголосивши, що передавання інформації не припинялася, а можливі проблеми були пов’язані із технічним збоєм у програмному забезпеченні, який зараз усуває Європейське командування ЗС США. Рубіо також зазначив, що Україна має зосередитися на процесі завершення війни, та додав, що США очікують відповідних дій і від Росії.

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