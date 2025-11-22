"Це повна зрада" України: Борис Джонсон розкритикував мирний план Трампа

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон / © Associated Press

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко розкритикував так званий «мирний план» США для врегулювання війни в Україні. На його думку, документ є повною капітуляцією України та робить державу вразливою для майбутнього вторгнення з боку Росії.

Про це Джонсон написав у своїй авторській колонці для видання Daily Mail.

«Це повна зрада України»

Джонсон висловив своє обурення, уявивши, як би відреагував президент Росії Володимир Путін на цей план, оскільки його положення виглядають так, ніби вони були написані в Кремлі. Експрем’єр зазначив, що план вимагає «військової кастрації України» і включає такі вимоги:

Російське вето на членство України в НАТО.

Російський контроль над допуском будь-яких іноземних військ на українську землю.

Вимога до українців не лише відмовитися від спроб повернути Крим та Донбас, але й передати величезні шматки території, які росіяни навіть не контролюють (включно з близько 250 000 громадян України, які мешкають на цих територіях.

Джонсон підкреслив, що не може повірити, що президент США Дональд Трамп схвалив би цей план.

«Неможливо повірити, що президент Трамп схвалив би цей план, адже це повна зрада України. Якби в Києві були настільки божевільні, що погодилися б на ці умови, вони б стали інструментом Москви, постійно наражаючись на третє вторгнення. Ви можете бачити, що це повна капітуляція так званих друзів України. Це Мюнхен,» — наголосив Борис Джонсон.

Слабка позиція Заходу

Джонсон зазначив, що Путін спостерігає за Заходом і «не може не посміхатися через некомпетентність своїх супротивників». Попри те, що Росія втратила понад мільйон солдатів (вбитими та пораненими) і не змогла захопити понад 20% України, Захід пропонує план, який вигідний Кремлю.

Експрем’єр також висловив здивування «приглушеними» протестами з боку інших західних країн, поставивши під сумнів позицію союзників України. Він підкреслив, що цей план свідчить про слабкість Заходу, яка лише «надихає його супротивників».

Джонсон закликав Велику Британію та інші країни відкинути план США щодо України.

Нагадаємо, олітолог Ігор Ейдман назвав так званий «мирний план Трампа» щодо України російською провокацією. Експерт радить українським лідерам зайняти жорстку позицію без конфронтації з Трампом, назвавши план «цікавим, але таким, що потребує доопрацювання», аби ця провокація швидко затихла.