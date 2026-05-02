Це працює: українська біженка чесно розповіла, як орендувати дешеву квартиру у Німеччині

Знайти недорогу квартиру в Німеччині — завдання не з легких, проте цілком реальне. Секрет полягає в унікальних німецьких житлових кооперативах «Wohnungsgenossenschaft», які набули популярності ще 80 років тому через гостру нестачу дешевого житла.

Про це у своєму Tik-Tok розповіла українка, яка проживає в Німеччині.

Головна особливість такої оренди полягає в тому, що людина стає не просто квартирантом, а повноправним членом кооперативу. За словами українки, ця система має низку вагомих переваг.

«І орендуючи таку квартиру, орендар стає членом кооперативу. Із плюсів те, що виселити з помешкання майже неможливо. А ще найбільший плюс — низька ціна, так як ці товариства не мають на меті отримання прибутку», — розповіла авторка відео.

Крім того, орендна плата в таких будинках підвищується значно рідше, ніж на загальному ринку нерухомості. Оскільки кооперативи є неприбутковими організаціями, весь отриманий дохід вони вкладають у модернізацію житлового фонду. Хоча це не елітне житло, квартири та будинки завжди доглянуті й охайні.

Які є «підводні камені»

Попри очевидні переваги, система житлових кооперативів має і свої мінуси. Головна проблема — це великий попит.

На такі квартири часто існують черги, особливо якщо йдеться про великі міста. Проте орендувати їх цілком реально. Щоб збільшити свої шанси, українка радить обов’язково стати в чергу і за можливості навідуватися до офісу товариства особисто. Чим частіше ви будете нагадувати про себе, тим швидше отримаєте бажане помешкання. Саме завдяки такій тактиці авторка відео і знайшла свою квартиру.

Ще один нюанс стосується фінансової сторони питання. Пайовий внесок, який необхідно заплатити за таке житло, повертається орендарю довше, ніж звичайний завдаток у приватних квартирах.

«Процес може тривати до двох років. Вартість його приблизно така ж, як і кауціона. І я заплатила за свої 67 метрів 1300 євро», — поділилася власним досвідом українка.

