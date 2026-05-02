ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Це працює: українська біженка чесно розповіла, як орендувати дешеву квартиру у Німеччині

Пошук бюджетного житла в Німеччині може стати справжнім викликом.

Автор публікації
Дар'я Щербак
Коментарі
Біженці

Біженці

Знайти недорогу квартиру в Німеччині — завдання не з легких, проте цілком реальне. Секрет полягає в унікальних німецьких житлових кооперативах «Wohnungsgenossenschaft», які набули популярності ще 80 років тому через гостру нестачу дешевого житла.

Про це у своєму Tik-Tok розповіла українка, яка проживає в Німеччині.

Головна особливість такої оренди полягає в тому, що людина стає не просто квартирантом, а повноправним членом кооперативу. За словами українки, ця система має низку вагомих переваг.

«І орендуючи таку квартиру, орендар стає членом кооперативу. Із плюсів те, що виселити з помешкання майже неможливо. А ще найбільший плюс — низька ціна, так як ці товариства не мають на меті отримання прибутку», — розповіла авторка відео.

Крім того, орендна плата в таких будинках підвищується значно рідше, ніж на загальному ринку нерухомості. Оскільки кооперативи є неприбутковими організаціями, весь отриманий дохід вони вкладають у модернізацію житлового фонду. Хоча це не елітне житло, квартири та будинки завжди доглянуті й охайні.

Які є «підводні камені»

Попри очевидні переваги, система житлових кооперативів має і свої мінуси. Головна проблема — це великий попит.

На такі квартири часто існують черги, особливо якщо йдеться про великі міста. Проте орендувати їх цілком реально. Щоб збільшити свої шанси, українка радить обов’язково стати в чергу і за можливості навідуватися до офісу товариства особисто. Чим частіше ви будете нагадувати про себе, тим швидше отримаєте бажане помешкання. Саме завдяки такій тактиці авторка відео і знайшла свою квартиру.

Ще один нюанс стосується фінансової сторони питання. Пайовий внесок, який необхідно заплатити за таке житло, повертається орендарю довше, ніж звичайний завдаток у приватних квартирах.

«Процес може тривати до двох років. Вартість його приблизно така ж, як і кауціона. І я заплатила за свої 67 метрів 1300 євро», — поділилася власним досвідом українка.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка Марта, яка живе біля Дурреса в Албанії, розповіла про свої щомісячні витрати, чим здивувала користувачів соцмереж. Вона зазначає, що оренда квартири коштує їй близько 280 євро, хоча загалом ціни в країні можуть суттєво коливатися залежно від локації. Комунальні послуги обходяться приблизно в 90 євро влітку та до 140 євро взимку. На продукти пара витрачає близько 150 євро за один похід у магазин раз на кілька днів, а окремо ще близько 250 євро йде на утримання собаки. Також Марта додає, що медицина для українців в Албанії безкоштовна, а стоматологія за цінами приблизно як в Україні.

Також, блогерка zlotanna розповіла про чотири речі, які роблять Польщу кращою за Німеччину.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie