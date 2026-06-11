«Це просто неймовірно»: пропагандистка Скабєєва публічно захопилася ударами ЗСУ

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва

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В етері російського телебачення кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва емоційно відреагувала на повідомлення про удари українських безпілотників по території РФ.

Під час обговорення атак вона звернула увагу на відстань до російських міст, які опинилися під ударом.

«Безумство, так? Сизрань та Чебоксари На якій відстані від лінії фронту завдають ударів зараз ЗСУ? Ось у них офіційна інформація — 1600 кілометрів. Це просто неймовірно», — зазначила пропагандистка.

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Варто зазначити, що у ніч проти 11 червня безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ. Унаслідок удару на території підприємства спалахнула сильна пожежа.

Крім того, минулої ночі, 10 червня, українські військові завдали удару крилатими ракетами ФП-5 «Фламінго» по військовому заводу РФ в Чебоксарах, який виробляє ключові компоненти для безпілотників та ракет.

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