“Це просто п**дець”: по Росії горять склади Wildberries та авіазавод після нальоту дронів і "Фламінго" (відео)

Атаки на завод «Авіатек» і склади Wildberries у Росії / © ТСН

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У ніч проти 24 липня Росія зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої спалахнули масштабні пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі та Тверській області. Водночас у Кірові під удар ракети «Фламінго» потрапив оборонний завод «Авітек».

Про це повідомили російські Telegram-канали та OSINT-спільноти.

Атака на Wildberries у Твері

Близько 02:30 у мережі почали з’являтися повідомлення про атаку безпілотників на Твер та область.

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Після цього очевидці оприлюднили кадри пожежі. За оцінками OSINT-аналітиків, під удар міг потрапити склад компанії Wildberries, однак ця інформація наразі потребує підтвердження.

Атака на Wildberries у Санкт-Петербурзі

Загрозу застосування безпілотників у Ленінградській області оголосили ще близько 23:15. Приблизно о 03:30, судячи з оприлюднених відеозаписів, дрони досягли району Санкт-Петербурга.

Російські Telegram-канали уточнюють, що йдеться про логістичний центр Wildberries у селі Новосаратівка Всеволожського району Ленінградської області. Попри те, що об’єкт розташований за адміністративними межами Санкт-Петербурга, його часто називають складом Wildberries у Санкт-Петербурзі.

Водночас Telegram-канал «Осторожно, новости» повідомляє, що атаковано промислову зону «Уткіна Заводь», де розташовані кілька складських комплексів, зокрема й об’єкт Wildberries.

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На третьому за величиною складі Wildberries у Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа, яку досі не можуть загасити. За повідомленнями російських медіа, попри роботу надзвичайників, вогонь продовжує поширюватися, а площа займання збільшується. У соцмережах пишуть, що склад повністю знищений.

Дата публікації 10:36, 24.07.26 Кількість переглядів 12 ЗСУ вгатили по нових складах Wildberries і заводу «Авітек» у Росії

Росіяни зі сльозами на очах записують ролики зі своїми вражень від ударів по Wildberries.

«Склади горять, Санкт-Петербург! О**їти!» — каже на відео один з очевидців.

«Ви це бачите? Це просто пи**ець. Я спала, я нічого не чула. коли я прокинулася вранці, я побачила це. Мене досі трясе. Мені здається, це склад Wildberries горить у Саннкт-Петербурзі», — розповіла очевидиця на тлі пожежі, яку видно з її житла.

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«І знову ранок недобрий. Сьогодні жахлива новина. Горять склади Пітера. І це вже четвертий чи п’ятий склад. Я вже збився з рахунку навіть. Просто… Сил та терпіння нам. Знаєте, ось уже навіть… Чоловіки, кажуть, не плачуть. Але, знаєте, у цій ситуації… Просто складно. Ти підприємець, у тебе там зобов’язання перед фабрикою, швачками, заводами. Розумієте? Перед банками. Просто купа зобов’язань як підприємець. Розумієте, як це складно? Просто уявити це складно навіть зараз. Так сильно думав, на трьох складах закінчиться. Але це не закінчилося. Я ніколи не втручався у політику. І не збираюся туди втручатися. Просто переживання суто підприємницьке. Мене підтримають, мабуть, усі підприємці, бо ми горем і потом, розумієте, ці товари відшивали, привозили. І просто зараз стан просто незрозумілий. Розумієте, ось усередині все трясе. Я дуже сподіваюся, що Wildberries все виплатить. Сподіваюся, просто ви, підприємці, мене зрозумієте. Будь ласка, давайте триматися разом. Просто не здаватися», — розповів у відеозверненні один з російських підприємців.

«Склади Пітера. Я не знаю, що має статися для того, щоб Тетяна Кім повернула гроші за згорілий товар. Я сподіваюся, що там немає постраждалих, немає жертв. І це дуже великий удар по підприємництву, російському сейлеру, тому що всі витрати, які кладуться на нього, вони залишаються. Йому треба платити відстрочки, платити за товар, платити співробітникам, платити податок, який треба здати до 28 липня, а гроші брати звідкись треба. Товар просто згорів, і ніхто не відшкодовуватиме за це гроші. Я реально не знаю, що робити в цій ситуації. Просто сил нам і терпіння», — розповів ще один чоловік.

Офіційно російська влада інформацію про ураження не коментувала. Водночас губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що станом на 04:30 сили протиповітряної оборони нібито збили 33 безпілотники.

Атака «Фламінго» по заводу «Авітек» у Кірові

Вранці Telegram-канали присали, що у російському Кірові прогриміли вибухи і було уражено підприємство авіаційно-оборонного комплексу «Авіатек».

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Ураження заводу фактично підтвердив співвласник і головний конструктор української компанії Fire Point Денис Штілерман. Судячи з його допису, удару було завдано крилатою ракетою «Фламінго». Штілерман також виклав відео запуску «Фламінго», яка вдарила по авіазаводу «Авітек».

Дата публікації 09:41, 24.07.26 Кількість переглядів 261 Ракета "Фламінго" влупила по заводу "Авітек" у російському Кірові - відео

Довідка: «Авіатек» працює у сфері виробництва авіаційного обладнання та продукції для оборонно-промислового комплексу РФ. Підприємство бере участь у виготовленні зенітних ракетних комплексів «Тор», а також ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А, постачаючи комплектувальні для їхніх двигунів. Крім того, компанія виробляє, ремонтує та модернізує катапультні крісла К-36ДМ, якими оснащують винищувачі Су-34 і Су-57.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму вже третю ніч поспіль повідомляють про вибухи внаслідок атак безпілотників.

Ми раніше інформували, що у Мережі ширяться відео із реакцією росіян після ударів по складах Wildberries.

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