«Це просто шок»: біженка з України відверто розповіла про п’ять речей у Німеччині, які її ошелешили

Життя в Німеччині / © pexels.com

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Для багатьох українців життя в Німеччині асоціюється з порядком і комфортом. Втім, на практиці деякі місцеві особливості можуть стати справжньою несподіванкою.

Про це розповіла біженка з України Тетяна в Instagram.

Жінка поділилася своїми спостереженнями та назвала п’ять речей, до яких її «український мозок ніяк не може звикнути» в Німеччині.

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1. Популярніст готівки, а не онлайн-оплат

За словами Тетяни, найбільше її дивує популярність готівки.

«Карти приймають далеко не всюди. Але найбільший прикол був у Франкфурті: в готелі розрахунок тільки карткою, а потім у кожній пекарні вимагають дрібні гроші», — розповіла українка.

2. Культ паперових листів

Ще однією особливістю країни вона назвала культ паперових листів. За її словами, багато важливих повідомлень німці досі надсилають звичайною поштою.

«Нещодавно мені сказали: „Ми надіслали вам лист“. Я відповіла, що не залишала електронної пошти. А мені пояснили: „Ви в Німеччині, лист прийде фізичний“», — поділилася жінка.

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3. Якість Інтернету та мобільного зв’язку

Також її здивувала якість мобільного зв’язку та інтернету.

«Після України це просто шок. Навіть на одній із найвищих точок Франкфурта — оглядовому майданчику Main Tower — у телефоні була лише одна поділка мережі. Щоб подзвонити рідним, доводилося буквально ловити сигнал», — зазначила вона.

4. Зачинені продуктові магазини по неділях

До переліку незвичних речей українка також віднесла зачинені по неділях продуктові магазини. «Забула купити щось до їжі — плати дорожче або чекай до завтра», — розповіла Тетяна.

5. Бідний сервіс обслуговування

П’ятою особливістю Німеччини вона назвала рівень сервісу та тривале очікування на різні послуги. «Наш український ритм „на вчора“ тут взагалі не приживається. І чекати на термін місяць — абсолютна норма», — наголосила вона.

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Українці в Німеччині — останні новини:

Раніше українська біженка, яка живе в Німеччині, розповідала про неприємну розмову з місцевою жінкою, що працює у соціальній сфері. За її словами, під час обговорення відмінностей між українками та німкенями співрозмовниця почала висловлювати образливі стереотипи про українок.

Вона стверджувала, що, що німкеня назвала українок надто зосередженими на зовнішності та звинуватила їх у тому, що вони нібито «відбирають» німецьких чоловіків. Такі висловлювання стали для українки несподіванкою, адже раніше вона не стикалася з негативним ставленням до себе чи інших співвітчизників у Німеччині.

Після цього випадку біженка зізналася, що по-іншому подивилася на те, як частина місцевих жителів може сприймати українок. Водночас вона наголосила, що кожна людина має право на власний стиль життя та погляди, але образи й узагальнення за національною ознакою є неприйнятними.

Окрім цього, інша українська біженка, яка проживає в Німеччині, розповідала про основні труднощі, з якими стикаються новоприбулі українці під час переїзду. За її словами, однією з головних проблем є вибір регіону, оскільки багато федеральних земель уже перевантажені або тимчасово не приймають переселенців, через що людей часто перенаправляють в інші табори.

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Вона також звертала увагу на складнощі з пошуком житла, особливо у великих містах і західних регіонах країни, де високий попит і нестача орендного житла. Окремо жінка попередила, що наявність домашніх тварин може ще більше ускладнити процес оренди, адже багато власників житла ставляться до цього обмежувально.

Вона радила заздалегідь враховувати свої плани — чи йдеться про швидку адаптацію та роботу, чи про тимчасове перебування — і відповідно обирати регіон, оскільки умови проживання в різних частинах Німеччини суттєво відрізняються.

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