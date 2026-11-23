Атака на Меркурій у Лівії нові супутникові фото / © "Схеми"

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Влада Лівії різко відреагувала на удар по порту Бенгазі, внаслідок якого був атакований російський військовий корабель, та пригрозила Києву юридичною й дипломатичною відповіддю.

Про це йдеться у заяві заступника голови Президентської ради Лівії Муси Аль-Коні, передає Daily Sabah.

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У документі зазначається, що атака на морський порт та його життєво важливі об’єкти спричинила руйнування і поранення серед цивільного населення.

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«Ми покладаємо на українську сторону повну відповідальність за ці терористичні акти, відповідальність за які взяв на себе, заявив і вихвалявся президент України Володимир Зеленський, і заявляємо, що ці дії рівнозначні оголошенню війни Лівійській державі. Ми надсилаємо чітке попередження українській владі та застерігаємо від перетворення Лівійської держави на арену для зведення рахунків», — зазначив Муса Аль-Коні.

У заяві підкреслюється, що Лівія негайно вживатиме «всіх правових і дипломатичних заходів стримування» — зокрема, планує передати справу до Міжнародного суду ООН.

Окрім цього, Президентська рада закликала Раду Безпеки ООН скликати надзвичайне засідання для внесення президента України до списку терористів, а також звернулася до міжнародної спільноти з вимогою провести прозоре міжнародне розслідування інциденту.

Заява заступника голови Президентської ради Лівії Муси Аль-Коні

Атака СБУ на кораблі РФ — останні новини

Раніше Володимир Зеленський та СБУ повідомили, що 22 листопада Служба безпеки разом із Силами оборони атакувала ці кораблі біля берегів Лівії.

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У результаті ударів пошкоджено російський корвет «Меркурій» із бойовим вертольотом Ка-27 та підсанкційний суховантаж MV ANGARA, яким РФ перевозила зброю. Факт вибуху на російському судні, яке перебувало біля причалу військово-морської бази в Бенгазі, підтвердила влада східної Лівії, яку підтримує Росія.

Раніше ми писали, Албанія заперечила, що українські морські дрони, які атакували російський корвет «Меркурій» біля Лівії, запускали з її території. У Тирані назвали ці заяви безпідставними й закликали не поширювати неправдиву інформацію.

Після атаки на російські кораблі в порту Бенгазі супутники зафіксували промовисту картину. Один із військових кораблів лежить перевернутим у воді, а біля іншого досі працюють пожежники.

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