"Це розриває серце": Меланія Трамп розкрила цинічний план Путіна щодо українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп / © Associated Press

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Перша леді США Меланія Трамп не припиняє зусиль, щоб повернути додому українських дітей, яких війна, розв’язана Росією проти України, розлучила з батьками. Команда дружини американського президента підтримує контакти з представниками РФ та України і працює над новими возз’єднаннями дітей із родинами.

Про це Меланія Трамп розповіла в ефірі Fox News.

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Плани щодо повернення дітей

За словами першої леді США, повернення дітей до їхніх батьків залишається одним із головних напрямків її роботи.

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«Я хочу возз’єднати якомога більше дітей із їхніми родинами — саме на цьому я й зосереджуюся. Те, що їм доводиться переживати, — це справжнє горе, яке розриває серце. І немає нічого кращого, ніж бачити, як дитина возз’єднується з батьками», — сказала вона.

Меланія Трамп зазначила, що цей процес триває, а її команда підтримує «дуже позитивні» робочі відносини з представниками обох сторін. За її словами, сторони розуміють, якого результату Вашингтон намагається досягти.

Як повідомляє ABC News, станом на липень Меланія Трамп допомогла возз’єднати п’ять груп українських дітей із їхніми родинами. Вона також заявила, що має прямий канал зв’язку з президентами України та РФ, а її команда вже працює над наступним поверненням дітей.

Що на Fox News сказали про стратегію Путіна

Під час ефіру ведучий телеканалу нагадав про справжні мотиви російського диктатора щодо маленьких українців. Він зазначив, що однією зі стратегій Кремля було викрадення українських дітей для їхньої подальшої русифікації — нав’язування їм чужої культури та передавання на виховання до російських родин.

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Після цього журналіст запитав першу леді США, чи саме цій цинічній політиці вона намагається протидіяти.

Меланія Трамп відповіла ствердно: «Саме так. Ми співпрацюємо, маємо дуже позитивні відносини, і вони розуміють, чого ми прагнемо досягти».

Хоча жорстку характеристику діям Путіна озвучив саме ведучий, дружина президента США повністю погодилася з його формулюванням. Вона підтвердила, що її зусилля спрямовані саме на те, щоб зруйнувати цей план і повернути розлучених дітей до їхніх справжніх родин.

ООН фіксує примусове переміщення українських дітей

Тему повернення українських дітей Москва неодноразово заперечувала або подавала як «евакуацію», однак міжнародні організації документують випадки їхнього примусового переміщення і депортації.

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Як зазначала Комісія ООН у березні 2026 року, російська влада депортувала або перемістила понад 1200 дітей із п’яти областей України, яких вдалося підтвердити документально. Комісія також встановила, що російська влада створювала умови для подальшого влаштування дітей у сім’ї та установи на території РФ.

ООН окремо вказувала на зміну громадянства дітей, їхнє внесення до баз усиновлення та перешкоди для повернення до українських родин. За висновком комісії, депортація і примусове переміщення дітей є злочинами проти людяності.

США також офіційно підтримують повернення українських дітей. На засіданні Ради Безпеки ООН представник Вашингтона заявив про продовження роботи з Україною та РФ задля безпечного повернення дітей до їхніх родин, а також про фінансування програми допомоги вартістю 25 мільйонів доларів.

Меланія Трамп — останні новини

Робота Меланії Трамп над поверненням українських дітей триває вже не перший місяць. У січні 2026 року вона повідомила, що отримала листа від Путіна у відповідь на її звернення щодо дітей, розлучених із родинами через війну, а її представники продовжили контакти з російською стороною.

Раніше перша леді США також підтверджувала, що її команда веде прямі переговори з представниками Кремля щодо повернення українських дітей. У лютому ТСН.ua повідомляв, що Меланія Трамп контактує з командою Путіна, а сама вона заявляла, що процес возз’єднання дітей з батьками вже триває.

У липні Білий дім повідомив про черговий результат цієї роботи: за участі Меланії Трамп до України повернули ще п’ятьох дітей. Це була вже п’ята гуманітарна місія за її участі.

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