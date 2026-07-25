"Це треба зупиняти": Токаєв несподівано звернувся до Путіна через війну в Україні

Токаєв і Путін / © Associated Press

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що йому досі незрозумілі причини розв’язаної Росією війни проти України та закликав шукати шляхи до її припинення.

Відповідні кадри зустрічі в Омську в рамках XXII Форуму міжрегіонального співробітництва Росії та Казахстану поширюють російські пропагандистські ресурси.

Звертаючись до Путіна, Токаєв висловив думку, що бойові дії потрібно припинити та повернутися до переговорного процесу.

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«Можливо, цей конфлікт уже варто заморозити й повернутися до Стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів. Ну, а потім уже — природно, під гарантії великих держав, включаючи Росію, — рухатися далі», — сказав президент Казахстану.

Токаєв також заявив, що причина російської агресії проти України залишається для нього незрозумілою.

«Природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох, у тому числі й для нас. Якщо був конфлікт, зокрема й заморожений, між Азербайджаном та Вірменією, то його походження було цілком зрозумілим, воно сягало глибин історії. Але тут це дуже важко зрозуміти», — зазначив він.

За словами президента Казахстану, він порушив це питання, оскільки отримує численні сигнали від міжнародних партнерів щодо війни між Росією та Україною.

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«Я не буду приховувати, що до мене надходить багато сигналів. Я про них вас інформував телефоном. З Європи, зі Сполучених Штатів Америки надходять сигнали, що стосуються нинішнього стану конфліктної ситуації між Україною та Росією», — заявив Токаєв.

Він також наголосив на необхідності припинення війни через людські втрати.

«Шкода, звичайно, що молоді люди гинуть на фронті, це генофонд братніх народів Росії та України. І все це треба зупиняти, оскільки те, що відбувається, на мій переконаний погляд, це на руку і на радість противникам і Росії, і української держави», — сказав президент Казахстану.

Нагадаємо, нещодавно прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує нових пропозицій від США щодо врегулювання розв’язаної Росією війни проти України, однак водночас дав зрозуміти, що Москва не має наміру припиняти бойові дії.

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