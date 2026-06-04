"Це цирк?": Рубіо зірвався на слуханнях у Конгресі через питання про Трампа

Державний секретар США Марко Рубіо / © Getty Images

Реклама

У середу, 3 червня, під час слухань у Комітеті Палати представників у закордонних справах виникла гостра політична перепалка між Державним секретарем США Марко Рубіо та конгресменами-демократами. Замість конструктивного обговорення зовнішньої політики законодавці зосередилися на критиці когнітивних здібностей президента США Дональда Трампа та обговоренні дивних побутових деталей.

Про деталі цього напруженого чотиригодинного засідання пише CNN.

Звинувачення у брехні та відео зі сплячим президентом

Слухання швидко перетворилися на партійне протистояння, де республіканці всіляко вихваляли дипломата, а демократи перейшли до жорстких звинувачень. Зокрема, конгресмен від Каліфорнії Тед Лью продемонстрував присутнім кілька відеозаписів, на яких Дональд Трамп нібито спить під час офіційних зустрічей. Після цього політик прямо звинуватив топдипломата США у наданні неправдивих свідчень Конгресу, оскільки раніше Марко Рубіо категорично заперечував, що коли-небудь бачив президента сплячим на робочому місці.

Реклама

Каліфорнійський демократ не зупинився на цьому і закликав Державного секретаря бути чесним з американським народом, порівнявши зустрічі в Білому домі із засіданнями кабінету міністрів у північнокорейському стилі. Така риторика та відвертий перехід на особистості викликали неабияке обурення у представника адміністрації.

«Це Комітет у закордонних справах? Чи це цирк? Що це таке?» — емоційно відреагував Марко Рубіо на закиди опонентів.

Питання про вибори та завеликі черевики

Ще більше напружила ситуацію конгресменка Сара Джейкобс, яка вирішила змістити фокус із заяви дипломата про завершення війни в Ірані на внутрішньополітичні теми. Вона прямо запитала Державного секретаря, хто, на його думку, переміг на президентських виборах 2020 року, на що той відмовився відповідати, пославшись на невідповідність теми слуханням. Після цього представниця Демократичної партії звинуватила його в нездатності визнавати очевидні факти, згадавши не лише політичні події, а й нещодавню статтю у Wall Street Journal про те, що Дональд Трамп купує для членів свого кабінету взуття бренду Florsheim, яке візуально здається завеликим для Рубіо.

Збентежений таким поворотом розмови, Рубіо спочатку намагався зрозуміти, про яке саме взуття йдеться, але згодом підтвердив факт подарунка, коротко відрізавши, що черевики підійшли йому за розміром. Атмосфера в залі продовжувала загострюватися, і після чергової палкої суперечки вже з іншою конгресменкою Держсекретар поскаржився на те, що йому взагалі не дають часу на відповіді.

Реклама

«Це не слухання. Це як резервуар для занурення. Що це таке?» — обурився дипломат поведінкою законодавців.

Нагадаємо, відомий американський лікар і телеведучий Мехмет Оз пояснив часті візити Дональда Трампа до медичних закладів тим, що президентові просто подобається отримувати чудові результати своїх обстежень.

Новини партнерів