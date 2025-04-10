Це "від серця": Трамп пояснив свій різкий розворот у тарифній політиці

Дональд Трамп, Скотт Бессент та Говард Лутнік / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його раптове рішення змінити курс у тарифній політиці було «від серця» та ухвалювалося без консультацій із юристами.

Про це повідомляє Politico.

Видання нагадало, що 9 квітня президент США у несподіваному дописі на платформі Truth Social оголосив про скасування так званих взаємних тарифів щодо низку торговельних партнерів, які набули чинності лише того ж дня. Замість них залишаються лише мита у 10%, зпроваджені минулого тижня.

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«Останні кілька днів я думав про це. Думаю, все склалося рано-вранці сьогодні, доволі рано», — заявив Трамп в Овальному кабінеті 9 квітня.

«Ми просто це написали, ми не користувалися… ми не мали доступу до юристів… Ми написали це від серця, так? Це було написано від серця, і, гадаю, написано добре», — додав він.

Як заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, Трамп створив зробив допис разом із ним і міністром фінансів Скоттом Бессентом. Це оголошення стало несподіванкою для інших республіканських законодавців.

Як відреагували ринки?

Облігаційні ринки негативно відреагували на запровадження тарифів Трампа. Через це зросла загроза збільшення вартості державних запозичень. Світові ринки пережили кілька днів хаосу. І це не залишилося поза увагою Лутніка та Бессента, перший з яких — мільярдер з Волл-стріт, а другий — хедж-фонд-менеджер.

Втім, ринки миттєво позитивно відреагували на зміну тарифної політики Трампа: акції «Величної сімки» провідних технокомпаній США 9 квітня зросли більш ніж на 1 трлн дол. — приблизно на розмір економіки Нідерландів.

Бессент зазначив, що зміна курсу не була спричинена волатильністю ринку, а радше прагненням укласти нові торговельні угоди з партнерами, які буквально засипали Білий дім запитами про переговори.

«Це просто питання процесу. Кожне з цих рішень буде індивідуальним, це займе трохи часу, і президент Трамп хоче бути особисто залученим, тому ми даємо 90-денну паузу«, — сказав міністр фінансів.

Але згодом президент США суперечив цим словам.

«Я дивився на ринок облігацій. Я бачив учора ввечері, що людей трохи нудило від побаченого. Останні кілька днів усе мало похмурий вигляд — а потім, здається, кажуть, що це був найбільший день в історії фінансів. Це доволі серйозна зміна. Жоден інший президент не зробив би того, що зробив я», — висловився Трамп.

До слова, американські споживачі приготувалися до дефіциту через запровадження значних мит на імпортні продукти і почали скуповувати іноземні товари.