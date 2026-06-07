"Це вторгнення": очільник Пентагону розкритикував Європу через нелегальних мігрантів

очільник Пентагону розкритикував Європу / © Associated Press

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Глава Пентагону Піт Гегсет виступив з промовою під час церемонії у Франції з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Нормандії, де розкритикував Європу і порушив тему нелегальної міграції.

Про це повідомили DRM News.

Глава Пентагону розкритикував Європу за нелегальну міграцію

Очільник Пентагону Піт Гегсет під час виступу на церемонії з нагоди 82-ї річниці висадки союзників у Нормандії почав критикувати Європу за нелегальних мігрантів. Нелегальну міграцію у Європі він назвав «вторгненням».

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Зокрема, Гегсет розкритикував європейські країни за неспроможність впоратися з нелегальною міграцією. Він закликав активніше реагувати на ситуацію, що розгортається на зовнішніх кордонах ЄС.

Протягом останнього часу США кілька разів закликали Європейський Союз посилити контроль над кордонами та посилити безпеку. Гегсет заявив, що до берегів Іспанії, Італії, Греції та Болгарії продовжують прибувати човни з мігрантами, а європейські столиці не вживають достатніх заходів для протидії цьому.

«На жаль, сьогодні різні узбережжя Європи атакують інші, небезпечні ідеології. До Іспанії, Італії, Греції й Болгарії прибувають човни та люди. Коли європейські столиці зроблять щось, щоб впоратися з цим вторгненням? Чи вже надто пізно? Я молюся і вірю, що ні», — висловився Піт Гегсет.

Під час виступу Гегсет акцентував на важливості сильних союзницьких відносин і відповідальності кожної з країн за власну безпеку.

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Також він додав, що перемоги у війнах здобувають союзники, які готові брати на себе реальні зобов’язання та жертви, а не тільки декларувати підтримку на словах.

Хаотичні накази можуть коштувати США мільйони доларів

Нагадаємо, непослідовні рішення президента США Дональда Трампа щодо військової присутності в Європі можуть коштувати платникам податків мільйони доларів.

За даними Associated Press, Пентагон спочатку скасував розгортання військ у Польщі та Німеччині задля скорочення контингенту на 5 тисяч осіб, але невдовзі Трамп оголосив про намір відправити таку ж кількість військових саме до Польщі.

Через зміну наказів, коли частина техніки вже була в дорозі, витрати лише на підготовку попередньої ротації становили близько 32 мільйонів доларів.

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Ці суперечливі сигнали з Вашингтона суттєво ускладнили планування операцій та викликали занепокоєння європейських союзників. На тлі війни Росії проти України країни НАТО побоюються, що нестабільність американської політики може послабити довіру до оборонних гарантій Альянсу.

Ситуація погіршується фінансовим станом американської армії. Наразі Сухопутні війська США вже стикаються з дефіцитом бюджету в розмірі від 2 до 6 мільярдів доларів, через що військовому відомству доводиться скорочувати окремі програми підготовки та підтримки боєготовності.

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