"Це вже війна": експерт пояснив, що Росія робить у Європі просто зараз

Путін із військовими РФ / © Associated Press

Росія вже розпочала гібридну війну проти країн Європи, і в разі переходу до відкритої агресії зробить це без попередження.

Таку думку в ефірі телеканалу “КИЇВ24” висловив військовий аналітик, екскомпрацівник СБУ Іван Ступак.

“Для РФ те, що вона робить зараз у Європі, – це вже війна. Асиметрична, нелінійна, гібридна – називайте це як завгодно. Але вона триває”, – зазначив Ступак.

За його словами, нинішня стратегія Росії базується на концепції непомітного втягування противника у конфлікт, яку описував радянський військовий теоретик Георгій Іссерсон. Його напрацювання активно цитує начальник генштабу РФ Валерій Герасимов.

“Іссерсон мав таку думку: війни не оголошують, війни починають”, – підкреслив аналітик.

Ступак наголосив, що хоча на території ЄС поки немає відкритого протистояння, для Росії поточна діяльність у регіоні – це вже форма війни, яка ведеться нестандартними методами.

Він також звернув увагу на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про те, що Європа може переживати “останнє мирне літо”.

“Чи це просто фігура мови – поки важко сказати. Але точно, що Росія щось готує”, – додав Ступак.

Нагадаємо, у жовтні очільник Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартін Єгер попередив, що Росія може спровокувати “гаряче протистояння” будь-якої миті. Він наголосив, що диктатор Володимир Путін готовий випробовувати кордони Європи, використовуючи гібридні засоби для підриву єдності НАТО та дестабілізації демократій. Голова розвідки наголосив, що загроза з боку Росії реальна вже зараз, а не віддалена до 2029 року.