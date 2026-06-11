Це змусить верхівку Кремля йти на переговори: експерт назвав єдиний варіант закінчення війни в Україні

Війна

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Стабілізація ситуації на Близькому Сході перекриє Росії можливість заробляти на паливних махінаціях. Припинення міжнародних спекуляцій боляче вдарить по Москві, адже нинішні ринкові ціни на нафту є абсолютно штучними й не відповідають реальності.

Керівник Центру громадської аналітики «Вежа» Валерій Клочок озвучив 24 Каналу думку, що нафта не буде дешевшою ніж 100 доларів за барель принаймні до кінця 2026 році. Тому єдиний спосіб заморозити війну — це вплив на економіку.

«Це буде серйозний удар по Росії. Бо якби не конфлікт на Близькому Сході, то у Путіна було б зараз набагато більше проблем. Єдиний зараз важіль тиску — це економіка. Тому добре, що наші ракети, дрони туди прилітають, є паливна криза в Криму, контроль логістики, зруйнований міст на Чонгар», — сказав він.

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За словами аналітика, усе це може змусити половину верхівки Кремля ухвалити рішення сісти за стіл переговорів і заморозити війну по лінії фронту. Тому це може бути дуже позитивним результатом.

Раніше президент Володимир Зеленський розкрив, за яких умов може закінчитися війна в Україні та назвав перший крок.

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