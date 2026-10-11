«Це зрада»: колишній віцепрезидент США накинувся на Трампа через угоду з Путіним

Майк Пенс та Дональд Трамп / © Associated Press

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Рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа скасувати санкції щодо російського палива, поки Путін б’є по цивільних об’єктах в Україні, не має жодного сенсу.

Таку заяву зробив віцепрезидент США за часів першої каденції Трампа Майк Пенс.

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За його словами, вчинок американського президента «є зрадою спадщини та лідерства покійного сенатора Ліндсі Грема», який був автором закону про пекельні санкції проти РФ.

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«Поки Україна бореться за своє виживання, воєнна машина Путіна продовжує вести терористичну війну проти цивільного населення, і щодня гинуть невинні українці. Зараз, замість того щоб запровадити жорсткі санкції, за введення яких Ліндсі Грем боровся до останнього подиху, президент Трамп оголосив, що Сполучені Штати скасовують санкції проти російських енергоносіїв, тим самим підживлюючи військову машину Путіна», — йдеться в дописі.

Політик зауважив, що Путін програє у війні проти України. За його словами, українські війська змусили ворога зупинитися та почали використовувати дрони, переносячи бойові дії безпосередньо на територію Росії.

Пенс наголосив, що Америка не повинна рятувати військову машину Путіна, а натомість має протистояти російській агресії.

«Путін не хоче миру. Путін прагне захопити Україну. Я не маю жодних сумнівів: якщо Путін захопить Україну, то це буде лише питанням часу, коли російські війська перетнуть кордон, і нашим військам доведеться протистояти йому», — заявив він.

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За словами Пенса, Трамп має негайно скасувати дизельну угоду з Путіним заради національної безпеки США та безпеки європейських союзників, зокрема України.

Крім того, політик закликав «запровадити суворі санкції проти будь-якої країни, що купує російські енергоносії, та співпрацювати з нашими союзниками, щоб забезпечити Україні військову підтримку, необхідну для відбиття та остаточного розгрому цієї російської агресії», — написав він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп висловив чергові критичні зауваження щодо дій українського керівництва та заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито мав можливість припинити бойові дії раніше.

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