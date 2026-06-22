Центр космічного зв’язку у Москві та порт «Кавказ»: ЗСУ ударили по «жирних» цілях у РФ

Удар по Москві (ілюстративне)

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21 червня та у ніч проти 22 червня підрозділи Сил оборони України завдали удару по центру космічного зв’язку у Московській області «Дубна» та порту «Кавказ» у РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські сили уразили центр космічного зв’язку «Дубна» у Московській області. На об’єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки противника уточнюються.

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Окрім того, 21 червня завдали удару по інфраструктурі порту «Кавказ», що у Краснодарському краї Росії, та двох автомобільних поромів.

«Ці об’єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України», — наголосили у Генштабі.

Які об’єки ще були під прицілом українських сил

Також українські воїни уразили:

полігон підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області,

пункти управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині,

командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області (рф) та у районі Покровська Донецької області,

автомобільній міст в районі Василівки Запорізької області, який противник використовує для перекидання військ та забезпечення окупаційної армії.

Вибухи у Москві 22 червня — що відомо

Уночі 22 червня у Москві лунали вибухи. Російська влада заявила про масовану дронову атаку. Мер столиці РФ Собянін стверджував, що сили ППО нібито збили щонайменше 19 дронів, які летіли у напрямку столиці РФ.

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Через атаку всі московські аеропорти — «Внуково», «Домодєдово», «Шереметьєво» — призупинили роботу, а сотні рейсів були скасовані. Росіяни не могли ні прилетіти, ні вилетіти із курортів.

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