Центр міста може залишитися без електросамокатів: мешканці проголосували "за"
Жителі центрального району Праги підтримали обмеження або повну заборону електросамокатів. Більшість проголосувала «за», посилаючись на небезпеку для пішоходів.
Мешканці центрального району Праги одностайно висловилися проти електросамокатів. Під час референдуму, що відбувся одночасно з парламентськими виборами, більшість жителів Праги 1 підтримали як повну заборону, так і суттєве обмеження їх використання.
Про це повідомило видання Ceska Justice.
Згідно з офіційними результатами, 80% виборців проголосували за заборону електросамокатів, а 82% — за запровадження обмежень. Йдеться не лише про орендовані, а й про особисті самокати. Референдум не має юридичної сили, але, за словами місцевої влади, надає їй сильнішу переговорну позицію для ухвалення майбутніх рішень спільно з міською адміністрацією.
Радник з питань охорони здоров’я Міхал Мюллер, який роками виступає за заборону, пояснив, що мешканцям не важливо, кому належить транспорт — вони втомилися від небезпечних ситуацій на тротуарах. У мерії зазначають, що з 2018 року намагалися обмежити використання електросамокатів через часті аварії та травми. За даними лікарень, багато інцидентів стаються під час керування у стані алкогольного сп’яніння.
Окрім питання самокатів, жителі Праги 1 також висловилися за обмеження продажу алкоголю після 22:00, проти гучної електронної музики на літніх терасах і за збереження безбар’єрних громадських туалетів уздовж Влтави.
