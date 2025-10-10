Центр міста може залишитися без електросамокатів: мешканці проголосували "за"

Електросамокат / © Associated Press

Мешканці центрального району Праги одностайно висловилися проти електросамокатів. Під час референдуму, що відбувся одночасно з парламентськими виборами, більшість жителів Праги 1 підтримали як повну заборону, так і суттєве обмеження їх використання.

Про це повідомило видання Ceska Justice.

Згідно з офіційними результатами, 80% виборців проголосували за заборону електросамокатів, а 82% — за запровадження обмежень. Йдеться не лише про орендовані, а й про особисті самокати. Референдум не має юридичної сили, але, за словами місцевої влади, надає їй сильнішу переговорну позицію для ухвалення майбутніх рішень спільно з міською адміністрацією.

Радник з питань охорони здоров’я Міхал Мюллер, який роками виступає за заборону, пояснив, що мешканцям не важливо, кому належить транспорт — вони втомилися від небезпечних ситуацій на тротуарах. У мерії зазначають, що з 2018 року намагалися обмежити використання електросамокатів через часті аварії та травми. За даними лікарень, багато інцидентів стаються під час керування у стані алкогольного сп’яніння.

Окрім питання самокатів, жителі Праги 1 також висловилися за обмеження продажу алкоголю після 22:00, проти гучної електронної музики на літніх терасах і за збереження безбар’єрних громадських туалетів уздовж Влтави.

