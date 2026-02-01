Церковна фреска янгола з обличчям прем’єрки Мелоні викликала скандал в Італії

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Реклама

В Італії розслідують реставрацію церковної фрески, на якій янгол після оновлення почав нагадувати премʼєрку Джорджу Мелоні. Йдеться про одну з двох фігур янгелів у каплиці базиліки Сан-Лоренцо-ін-Лучина в центрі Рима.

Про це повідомляє DW.

Міністерство культури Італії заявило, що доручило провести термінову перевірку відновленого розпису та після цього вирішить, які дії вживати. Опозиційний «Рух п’яти зірок» розкритикував ситуацію, наголосивши, що мистецтво не повинно перетворюватися на інструмент політичної пропаганди.

Реклама

Настоятель храму Даніеле Мікелетті пояснив, що розпис лише підфарбували після пошкодження водою, а самі зображення датуються 2000 роком і не мають статусу об’єкта культурної спадщини.

У римській базиліці відновили фреску ангела з обличчям Джорджії Мелоні

Реставратор Бруно Валентінетті заперечив будь-яке навмисне схожість із прем’єркою: «Що стосується цього обличчя, я відреставрував його і відновив те, що було там 25 років тому. Я повинен був використовувати дизайни і кольори минулої реставрації, це не могло бути змінено».

Сама Мелоні поставилася до історії з гумором.

Вона виклала світлину із зображенням відреставрованого ангела і написала: «Ні, я точно не схожа на янгола».

Реклама

Нагадаємо, вчені ідентифікували артефакт, який понад два десятиліття залишався загадкою. Йдеться про мармурову голову жіночої статуї, знайдену 2003 року під час розкопок у Херсонесі Таврійському, на території сучасного Севастополя. Науковці впевнені, що статуя зображує Лаодіку, яка захищала свободу міста.