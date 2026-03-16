Церкви у Німеччині масово втрачають вірян

У Німеччині за рік кількість вірян католицької та євангелічної церков скоротилась на понад мільйон осіб.

Про це пише BILD.

За підсумками 2025 року загальна чисельність парафіян католицької та євангелістської церков скоротилася до 36,6 млн осіб. А це приблизно на 1,2 млн менше, ніж роком раніше. Таке зменшення вірян спостерігається уже кілька років поспіль.

У євангелічній церкві залишилося близько 17,4 млн вірян.

У католицькій — близько 19,2 млн.

За даними Євангелічної церкви Німеччини, кількість парафіян скоротилася на 3,2%. За рік близько 350 тисяч осіб офіційно вийшли з церкви, ще приблизно 330 тисяч померли. Кількість хрещень і нових вступів — близько 121 тисячі.

Схожа ситуація і у католиків: церкву покинули близько 307 тисяч осіб, померли понад 200 тисяч. Кількість хрещень, вступів і повернень до церкви залишається значно нижчою за рівень втрат, тому спад триває.

