ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
655
Час на прочитання
1 хв

Церкви у Німеччині масово втрачають вірян

У Німеччині церкви втрачають парафіян: деякі люди добровільно припиняють бути релігійними.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
У Німеччині за рік кількість вірян католицької та євангелічної церков скоротилась на понад мільйон осіб.

Про це пише BILD.

За підсумками 2025 року загальна чисельність парафіян католицької та євангелістської церков скоротилася до 36,6 млн осіб. А це приблизно на 1,2 млн менше, ніж роком раніше. Таке зменшення вірян спостерігається уже кілька років поспіль.

  • У євангелічній церкві залишилося близько 17,4 млн вірян.

  • У католицькій — близько 19,2 млн.

За даними Євангелічної церкви Німеччини, кількість парафіян скоротилася на 3,2%. За рік близько 350 тисяч осіб офіційно вийшли з церкви, ще приблизно 330 тисяч померли. Кількість хрещень і нових вступів — близько 121 тисячі.

Схожа ситуація і у католиків: церкву покинули близько 307 тисяч осіб, померли понад 200 тисяч. Кількість хрещень, вступів і повернень до церкви залишається значно нижчою за рівень втрат, тому спад триває.

Нагадаємо, у  Німеччині археолог-волонтер виявив свинцеву папську печатку XII століття. Знахідку зробили на місці покинутого середньовічного села Бішофсроде, і вона пов’язана з понтифікатом Папи Олександра III.

Дата публікації
Кількість переглядів
655
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie