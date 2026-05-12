Ці симптоми хантавірусу заплутали лікарів: хвора пасажирка лайнера тепер у критичному стані

Евакуація людей із Хантавірусом / © Associated Press

Пасажирка круїзного лайнера MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, перебуває у “дуже критичному” стані. Спершу її кашель нібито могли пов’язати зі стресом або тривогою.

Лайнер прибув на Тенерифе 10 травня, після чого пасажири залишили судно. У кількох людей підтвердили хантавірус, частину пасажирів відправили на карантин у країнах повернення.

Найважчим залишається стан француженки. За даними ВООЗ, вона перебуває на самоізоляції в Парижі, однак її здоров’я погіршується. Жінці стало зле вже під час авіаперельоту, після чого їй встановили діагноз.

Спалах на MV Hondius уже забрав життя трьох людей. Першим симптоми відчув 69-річний пасажир із Нідерландів — у нього були лихоманка, головний біль і діарея. Згодом його стан погіршився, і чоловік помер від дихальної недостатності.

Пізніше померла його дружина, яка зійшла на берег острова Святої Єлени зі шлунково-кишковими симптомами, а також пасажир із Німеччини, у якого розвинулися ознаки пневмонії.

Хантавірус зазвичай переносять гризуни. Людина може заразитися через контакт зі слиною, сечею чи екскрементами інфікованих тварин, а також через вдихання зараженого пилу. У випадку з лайнером медики припускають, що йдеться про штам “Андес”, який, на відміну від більшості інших хантавірусів, може передаватися між людьми за тісного контакту.

Симптоми хвороби спершу нагадують грип: лихоманка, слабкість, головний біль, біль у м’язах, нудота та кашель. Згодом стан може різко погіршитися — аж до кровотеч, ураження легень, дихальної недостатності та смерті.

Чи загрожує світу нова пандемія

Попри смертельні випадки, у ВООЗ наразі не говорять про ризик пандемії, подібної до COVID-19. Країни відстежують контакти пасажирів і діють за протоколами, які були посилені після коронавірусної пандемії.

Колишня міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька пояснювала, що нині реакція держав на вірусні спалахи стала значно організованішою. За її словами, після COVID-19 країни мають чіткіші механізми профілактики, комунікації та відстеження контактних осіб.

“Ми бачимо, наскільки зовсім інакше реагують країни. У них є відповідні протоколи, вони комунікують, відстежують усіх осіб, які були не лише на лайнері, але й потім контактували з ними”, — зазначала Скалецька.

За даними фахівців, особливу небезпеку становить саме андський штам хантавірусу. Він трапляється рідко, але має високу смертність — у частині випадків від 20% до 40%. Водночас масового поширення цього вірусу в Європі раніше не фіксували.

