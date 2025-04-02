Ця справа шокувала всі США: чи справді Карен Рід вбила коханця-поліцейського

Обвинувачена у вбивстві бойфренда-поліцейського Карен Рід / © Associated Press

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У США перед судом знову постане 44-річна американка Карен Рід, обвинувачена у вбивстві свого бойфренда-поліцейського Джона О’Кіфа. У липні 2024 року присяжні ретельно вивчили понад 600 доказів і допитали близько 70 свідків, але так і не змогли дійти згоди, чи ухвалити однозначний вирок.

Про це пише BBC.

Вбивство поліцейського в Бостоні — чи справді його дівчина винна?

У січні 2022 року американський поліцейський Джон О’Кіф, який прослужив у правоохоронних органах Бостона 16 років, був знайдений непритомним у снігу неподалік від будинку свого колеги. Лікарі констатували його смерть, а головною підозрюваною стала дівчина поліцейського Карен Рід. Ця справа викликала гучний суспільний резонанс і навіть підозри щодо можливої фальсифікації доказів.

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Звинувачення проти Карен Рід: що каже слідство?

За версією обвинувачення, у ніч трагедії пара разом вживала алкоголь. Після вечірки Карен підвезла Джона до будинку його колеги, де мала відбутися ще одна зустріч. Але під час розвороту жінка, ймовірно, не помітивши, наїхала на чоловіка автомобілем і залишила місце події. Через кілька годин, повернувшись разом із подругами, Карен знайшла Джона непритомним у снігу.

Судмедексперти встановили, що чоловік загинув від важкої черепно-мозкової травми та переохолодження. Прокурори вважають, що Рід навмисно збила бойфренда через конфлікти у стосунках. Вона постала перед судом за обвинуваченнями у вбивстві другого ступеня, ненавмисному вбивстві у стані алкогольного сп’яніння та втечі з місця ДТП. Якщо жінку визнають винною, їй загрожує довічне ув’язнення.

Версія захисту: поліція приховує правду?

Адвокати Карен наполягають, що вона не винна, і вважають її жертвою змови. За словами захисників, Джона побили всередині будинку, а потім винесли на вулицю, де він і замерз.

Захист звернув увагу на те, що деякі слідчі, які розслідували справу, мали тісні зв’язки з поліцейськими, що були присутні на тій вечірці. Серед них — прокурор штату Массачусетс Майкл Проктор, який керував розслідуванням і навіть визнав, що особисто знайомий із кількома учасниками події.

Крім того, запрошений захистом судмедексперт заявив, що якби О’Кіфа справді збила машина, на його тілі було б значно більше слідів від ударів. Це лише посилило підозри, що Карен могла стати «цапом-відбувайлом» у цій історії.

Скандальний процес, за яким стежить уся Америка

Судовий розгляд цієї резонансної справи триває, а американське суспільство поділилося на два табори: одні вважають Рід винною, інші — жертвою корумпованої системи.

Хоч Карен і відмовилась давати свідчення у суді, вона дала кілька інтерв’ю журналістам і навіть дозволила каналу HBO зняти мінісеріал «Тіло в снігу: справа Карен Рід», який зібрав мільйонну аудиторію.

«Мені нема чого приховувати. Моє життя висить на волосинці, і це неправильно, так не має бути. Що більше інформації отримає громадськість, то краще люди зрозуміють те, що ми й так уже знаємо», — висловилась Карен водному з інтерв’ю.

До слова, нещодавно у центрі іспанського міста Бадахос знайшли мертвим 13-річного українця, який зник напередодні. Причини смерті ще не відомо.