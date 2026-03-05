Ціла країна поринула у блекаут: чому зникло світло

Блекаут на Кубі / © Associated Press

Більша частина Куби разом зі столицею Гаваною опинилася у блекауті через аварію на ключовій теплоелектростанції. Ситуація ускладнюється посиленням санкцій США, які обмежують постачання нафти на острів.

Про це повідомляє Reuters.

Блекаут на Кубі — яка причина

Енергетична компанія Union Electrica (UNE) повідомила, що причиною блекауту на Кубі стало раптове відключення теплоелектростанції Antonio Guiteras, яка розташована приблизно за 100 км на схід від Гавани. Через це електропостачання зникло на великій території — від західної провінції Пінар-дель-Ріо до центрально-східної провінції Камагуей.

Крім того, у східній провінції Лас-Тунас електрика зникла через несправність підстанцій. Про це представник компанії повідомив державному телебаченню. У підсумку електропостачання збереглося лише в найсхідніших провінціях острова.

Як пише регіональна газета Giron, ремонтні роботи на електростанції Guiteras можуть тривати від трьох до чотирьох днів. Технічний директор станції Роман Перес зазначив, що головним завданням ремонту є зменшення споживання води. Для цього планують усунути несправності у перегрівачі котла та ліквідувати інші витоки.

Відключення світла на Кубі стається не вперше

Протягом останніх років Куба неодноразово переживала масштабні відключення електроенергії — ще до заходів США, спрямованих на обмеження постачання нафти, зокрема з Венесуели, яка тривалий час була головним джерелом палива для країни.

Кубинська влада пояснює економічні труднощі багаторічними американськими санкціями. За її словами, саме вони спричинили нестачу інвестицій у виробництво електроенергії та модернізацію електромереж.

Мешканці Гавани, які вже звикли до регулярних планових відключень через державне нормування електроенергії, загалом спокійно відреагували на новий блекаут. Частина світлофорів і підприємств продовжували працювати завдяки генераторам або сонячним панелям.

«Те, що енергосистема (SEN) повністю вимикається, не повинно вважатися нормою. Я вважаю, що це неправильно», — сказав 28-річний інженер Аріан Мендоса з Гавани.

Через перебої з електрикою на певний час зупинилося мовлення державного телебачення Куби. Випуск національних новин о 13:00 почався більш ніж на пів години пізніше, ніж зазвичай, а ведучий пояснив затримку саме блекаутом.

«Ми не можемо спілкуватися і не знаємо, що відбувається у новинах, бо не можемо увімкнути телевізор», — розповіла 18-річна студентка з Гавани Анхелі Авілес.

Водночас теплоелектростанція Felton 1 у східній провінції Ольгін продовжувала працювати, повідомили у Міністерстві енергетики.

Брак палива на Кубі

Брак палива змушує уряд країни скорочувати надання деяких базових послуг, зокрема вивезення сміття та роботу транспорту. У відповідь частина жителів встановлює сонячні панелі на будинках і навіть на автомобілях, щоб підтримувати електропостачання на тлі різкого подорожчання пального.

Мексика, яка частково замінила Венесуелу як постачальника нафти для Куби, заявила, що може припинити ці постачання після того, як США пригрозили тарифами країнам, які продають нафту острову.

До слова, 4 березня в Іраку стався повний блекаут у всіх провінціях. Міненерго країни з’ясовує причини аварії, терміни відновлення наразі невідомі. Одночасно з цим у посольстві США в Багдаді залунали сирени, а ЗМІ повідомляли про іранські атаки ракетами та дронами в районі столичного аеропорту.

Дії США проти Куби: що відомо про нафтову блокаду

У січні президент США Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан через загрозу з боку Куби, яку він звинуватив у співпраці з Росією, Китаєм, Іраном, ХАМАС і «Хезболлою». В указі зазначено, що дії кубинського уряду, включно з репресіями та порушеннями прав людини, загрожують нацбезпеці США. Документ дозволяє запроваджувати мита проти країн, які постачають нафту на острів.

Очільник МЗС Куби Бруно Родрігес гостро розкритикував указ Трампа, назвавши політику США «надзвичайною загрозою», що походить від праворадикальних сил. Він заявив, що дії Вашингтона підривають міжнародну безпеку, мир і кліматичну стабільність, закликавши світову спільноту підтримати Гавану.