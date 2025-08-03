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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ціле озеро зникло за ніч: супутники NASA зафіксували шокувальні наслідки змін клімату (фото)

NASA зафіксувала зникнення озера поблизу Квебека в Канаді.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ціле озеро зникло за ніч: супутники NASA зафіксували шокувальні наслідки змін клімату (фото)

Озеро зникло за ніч Фото ілюстративне / © pixabay.com

У травні 2025-го жителі регіону Лак-Вокер (Lac‑Walker) у Квебеці, що в Канаді, були шоковані — дорога поруч з Червоним озером (Lac Rouge) зруйнувалася, і згодом з’ясувалося: водойма майже повністю висохла — лише за одну ніч.

Про це йдеться у матеріалі dailygalaxy.

Червоне озеро має площу приблизно 1,4 км². Воно було важливим природним ресурсом для народу Крі з Васваніпі: тут рибалили, полювали та займалися відловом дичини.

Ціле озеро зникло за ніч - Знімки з спутника Landsat 9 / OLI‑2, опубліковані NASA Earth Observatory

Ціле озеро зникло за ніч - Знімки з спутника Landsat 9 / OLI‑2, опубліковані NASA Earth Observatory

Поле обстежень показало, що ґрунт під озером раптово обвалився — утворилася нова дренажна траєкторія. Через неї вода витекла не за звичним руслом, а в бік менших озер і струмків, звідки потрапила приблизно за 10 км (6 ми) у Lac Doda

Знімки з спутника Landsat 9 / OLI‑2, опубліковані NASA Earth Observatory, демонструють, як зелено‑синє озеро перетворилось на світло‑коричневу пустелю. На основі них встановлено, що подія сталася між 29 квітня і 14 травня 2025 року

Чому зникло озеро

Ґрунт міг бути послаблений після лісових пожеж у 2019 і 2023 роках (коли знищилась рослинність і корені не втримували ґрунт). Ба більше, виражене гідрофобне середовище (поганий водопроникний ґрунт) збільшує поверхневий стік. А інтенсивне танення снігу й великі дощі навесні 2025‑го могли додатково перевантажити озеро й спровокувати обвал.

Тож точна причина зникнення озера залишається невизначеною, тривають розслідування. Цей випадок викликає глибоку занепокоєність серед місцевих жителів, адже вплив на екосистему — таких видів як лосі і осетри — можуть бути серйозними.

Нагадаємо, раніше йшлося про забруднення води в Україні. Еколог сказав, в яких регіонах проблема є найбільшою і чому.

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