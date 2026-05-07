Цілі міста можуть піти під воду: вчені забили на сполох через танення льодовиків в Антарктиді

Льодовики

Стрімке танення шельфових льодовиків Антарктиди може спричинити значно швидше підвищення рівня Світового океану, ніж передбачали попередні оцінки. Так, у довгостроковій перспективі цілі міста можуть піти під воду.

Про це йдеться в новому науковому дослідженні, яке попереджає про потенційні масштабні наслідки для прибережних регіонів, пише Daily Mail.

Чим загрожує процес

Вчені зазначають, що шельфові льодовики виконують роль «опори», стримуючи рух внутрішніх льодовиків, однак теплі океанічні води поступово руйнують їх ізнизу. Дослідники виявили, що під льодом існують глибокі канали, які затримують теплі водні потоки, через що танення відбувається значно швидше — місцями у десятки разів.

«Ці шельфові льодовики можуть бути більш вразливими до потепління океану, ніж вважалося раніше», — сказав провідний автор дослідження, доктор Цінь Чжоу, старший науковий співробітник норвезької дослідницької організації Akvaplan–niva.

За оцінками науковців, антарктичний льодовиковий щит містить достатньо прісної води, щоб потенційно підняти рівень моря приблизно на 58 метрів. Хоча повне танення малоймовірне, навіть часткова дестабілізація льодовиків може суттєво прискорити зростання рівня океану.

«Якщо шельфові льодовики дестабілізуються, а льодовики почнуть прискорюватися, це може призвести до підвищення рівня моря більш ніж на метр до 2100 року, на 30 метрів до 2150 року та до 50 метрів до 2300 року», — йдеться у матеріалі.

Науковці наголошують, що ключовим фактором стабільності Антарктиди залишаються шельфові льодовики, і їхнє подальше ослаблення може запустити ланцюгові процеси прискореного танення.

Раніше йшлося про те, що вчені фіксують прискорення руху тисяч льодовиків у різних регіонах світу, що може свідчити про серйозні зміни в полярних льодових системах. За даними спостережень, частина так званих «пульсуючих» льодовиків починає різко прискорюватися після тривалих періодів відносної стабільності. Це явище вже зафіксоване для понад трьох тисяч льодовикових масивів, які періодично змінюють швидкість руху. Науковці зазначають, що такі різкі коливання можуть бути пов’язані зі змінами температури океану та процесами танення льоду знизу, що знижує стабільність льодових структур. Фахівці попереджають, що подібні аномалії у майбутньому можуть впливати на швидкість втрати льоду та підвищення рівня Світового океану.

