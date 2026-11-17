Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус / © Associated Press

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає нерозумною критику українських далекобійних ударів по військових об’єктах на території Росії. Він наголосив, що такі атаки є законними, а міжнародна увага натомість має бути зосереджена на російських ударах по цивільній інфраструктурі України. Водночас міністр оборони Великої Британії Джон Гілі закликав союзників не зволікати з військовою допомогою Києву, попередивши про катастрофічну ціну можливої перемоги Росії.

Про це міністри заявили на пресконференціях за підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі, повідомляє «Укрінформ».

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Пісторіус прокоментував критичну оцінку українських далекобійних атак з боку заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі.

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«На мою думку, критикувати такі удари по Росії, спрямовані на знищення стратегічних військових цілей та об’єктів, що використовуються у військових цілях, досить нерозумно», — заявив глава німецького оборонного відомства.

Він також закликав звертати більше уваги на систематичні російські атаки по цивільній інфраструктурі України, зокрема енергетичних об’єктах, системах водо- і теплопостачання.

«Замість того щоб критикувати це, нам варто радше критикувати й говорити про терористичні удари, яких щоночі й щодня завдають по цивільній енергетичній інфраструктурі, системах водо- і теплопостачання України. Це різновид тероризму, і ми повинні говорити про це, а не про законні та легітимні удари по нецивільних цілях на території Росії», — наголосив Пісторіус.

Британія попередила Європу про ціну можливої перемоги Росії

Під час пресконференції за підсумками «Рамштайну» міністра оборони Великої Британії Джона Гілі запитали, чи розчарований він тим, що деякі союзники утримують запаси засобів протиповітряної оборони замість того, щоб передати їх Україні, яка відчуває гострий дефіцит таких систем.

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У відповідь британський міністр застеріг, що відмова або зволікання з підтримкою України зараз може мати значно серйозніші наслідки для Європи в майбутньому. За його словами, Росія та інші агресори у світі можуть дійти висновку, що незаконна війна та окупація дають результат. Він закликав союзників порівняти витрати на допомогу Україні з наслідками її можливої поразки у війні.

«Я б попросив людей порівняти ціну підтримки України з ціною поразки України у цій війні на користь Росії… Інвестуйте зараз, підтримуйте Україну зараз, бо якщо Путін переможе, ціна буде катастрофічною», — наголосив Гілі.

Що заявили у США про українські далекобійні удари

Нагадаємо, під час засідання Контактної групи з питань оборони України заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі висловив сумнів щодо ефективності українських далекобійних ударів по Росії.

На його думку, атаки на об’єкти цивільної інфраструктури не наближають завершення війни, а можуть посилювати готовність російського суспільства та Кремля до ескалації.

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Нагадаємо, Кримський міст зазнав критичних руйнувань 16 та 17 листопада. Удари БпЛА стали однією з найрезонансніших операцій Сил оборони України, наслідки якої можуть суттєво вплинути на військову логістику Росії на південному напрямку.

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