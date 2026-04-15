Війна на Близькому Сході спровокувала стрибок цін на російську нафту Urals до 106 дол. за барель. Попри санкції, Москва отримує надприбутки, які значно перевищують закладені в бюджет показники.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Зростання цін на російську нафту

За інформацією провідного міжнародного незалежного цінового агентства Argus Media, у перші 13 днів квітня середня вартість російської експортної нафти марки Urals у західних портах сягнула 106,3 дол. за барель. Це приблизно на 42% більше, ніж у березні, коли ринок уже реагував на загострення конфлікту на Близькому Сході зростанням цін.

У цих умовах Росія фактично отримує вигоду: через обмеження руху суден в Ормузькій протоці скоротилися постачання енергоресурсів із Близького Сходу, що дестабілізувало світові ринки. Як наслідок, ціна Urals значно перевищила закладений до бюджету РФ на 2026 рік рівень у 59 дол. за барель — такий розвиток подій влада частково враховувала, коли нещодавно збільшувала витрати.

Російська система оподаткування нафти враховує ціну Urals із приблизно місячною затримкою, тому березневе подорожчання почне впливати на бюджетні надходження вже найближчим часом.

Особливо відчутний ефект у рублях: зі зростанням ціни збільшуються й доходи від кожного бареля. У березні середній показник досяг 6191 руб., свідчать підрахунки журналістів на основі офіційних даних.

Якщо нинішня кон’юнктура збережеться, у квітні ціна може зрости орієнтовно до 8300 руб. за барель — це стане максимумом від березня 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення до України.

Бюджет РФ зростає через доходи від нафти

За словами економістки «Фінаму» Ольги Беленької, кожен додатковий долар у середньорічній ціні Urals приносить бюджету близько 150 млрд руб. (приблизно 2 млрд дол.) доходів. У квітні ж надходження можуть зрости до 900–950 млрд руб. порівняно з 617 млрд у березні.

Водночас, попри фінансові вигоди від ситуації на Близькому Сході, Росія продовжує зазнавати втрат через удари України по нафтовій інфраструктурі, що може зменшити ефект від високих цін. Це, зокрема, може вплинути на надходження від податку на видобуток, який залежить від обсягів виробництва.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що найближчим часом Росії буде складно наростити видобуток понад рівень початку року через пошкодження портів та енергетичних об’єктів.

За його оцінками, у березні країна видобувала близько 9 млн барелів нафти на добу — це на 230 тис. менше, ніж рік тому. Водночас Організація країн-експортерів нафти оцінює цей показник у 9,167 млн барелів на добу, що залишився незмінним після тривалого періоду скорочення.

Війна на Близькому Сході вигідна Росії — останні новини

Нагадаємо, напередодні керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що війна на Близькому Сході вигідна Росії через стрибок цін на нафту та виведення деяких її структур з-під санкцій. Буданов також наголосив, що Україна не припинить удари по російських НПЗ, оскільки це важливий інструмент впливу, хоча він і не перекриває повністю прибутки Кремля від дорогого енергоресурсу.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що через блокування Ормузької протоки ціни на нафту можуть сягнути піку вже за кілька тижнів. Висока вартість зберігатиметься до відновлення судноплавства, а подальше зниження цін після завершення конфлікту не буде швидким.