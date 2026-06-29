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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ціна на нафту різко пішла вгору: конфлікт США та Ірану знову розгойдує ринок

Після атак і взаємних ударів між США та Іраном ціни на нафту пішли вгору. Brent і WTI відновили зростання через ризики для судноплавства в Ормузькій протоці. Ринок демонструє високу чутливість до геополітики.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Російська нафта здорожчала

Російська нафта здорожчала / © Associated Press

У понеділок, 29 червня, на світових ринках зафіксували чергове підвищення вартості нафти. Головною причиною цінового стрибка стало чергове загострення відносин США та Ірану. Через це відбулися затримки у транспортуванні енергоносіїв Ормузькою протокою.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту знову поповзли вгору

Під час торгів ф’ючерси на російську марку нафти Brent здорожчали на 58 центів або на 0,8%. Тепер російська нафта коштує $72,57 за барель.

Вартість американської сировини West Texas Intermediate зросла на 88 центів або на 1,3%, і становить $70,11 за барель.

Ця динаміка розвернула тренд попереднього тижня, коли Brent втратила в ціні 10,6%. Тоді падіння вартості нафти було зумовлене збільшенням обсягів транзиту сировини через Ормузьку протоку до максимальних показників від моменту 28 лютого 2026 року.

Ситуація в регіоні різко загострилася 26 червня, коли сили Корпусу вартових Ісламської революції здійснили атаку на цивільне комерційне судно, що йшло під прапором Сінгапуру.

Того ж дня президент США Дональд Трамп виступив з офіційною заявою, звинувативши Тегеран у порушенні умов перемир’я. Як відповідь, збройні сили США завдали ударів по іранських військових об’єктах, де зберігалися ракети й безпілотники, а також по прибережних радіолокаційних станціях.

Після цього США та Іран відновили регулярний обмін ударами.

Що відбувається з нафтовою економікою Кремля

Нагадаємо, російська економіка опинилася в скрутному становищі через нещодавнє падіння цін на нафту Urals до тримісячного мінімуму та постійні атаки українських дронів на енергооб’єкти.

Пошкодження інфраструктури вже змусило знизити прогноз видобутку нафти у РФ на 200 тисяч барелів на добу, а експорт нафтопродуктів через порт Туапсе у травні впав на 91%. Це обмежує експортні можливості, створює дефіцит для цивільного споживання та змушує Кремль витрачати величезні кошти на ремонти замість покриття бюджетного дефіциту.

Ситуацію для Москви додатково погіршують внутрішні економічні фактори: зміцнення рубля, яке знижує податкові надходження до бюджету, та висока ключова ставка центробанку, що гальмує розвиток бізнесу. Крім того, російські банки накопичують приховані борги через пільгові позики збройовим компаніям, а попереду на економіку чекає посилення американських санкцій проти нафтового сектору.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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