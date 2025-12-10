Російська нафта рекордно подешевшала / © ТСН.ua

Росія продає нафту за найнижчими цінами з лютого 2022 року, водночас нарощуючи експорт та стикаючись зі зростанням обсягів сировини, яка застрягла на танкерах у морі.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Argus Media, російська нафта продовжує дешевшати.

Urals, що постачається з Чорного моря, а також сорт ESPO із Тихоокеанського напрямку торгуються за мінімальними цінами від початку війни.

За період із 1 по 7 грудня експортна ціна Urals із балтійських портів знизилася на приблизно 2,40 долара за барель — до 41,16 долара. У Новоросійську цей сорт подешевшав на 2,80 долара і торгувався на рівні 38,28 долара за барель.

Вартість сорту ESPO, що переважно постачається до Китаю, знизилася на 1,60 долара та у середньому становила 52,36 долара за барель.

Для Індії, одного з ключових покупців російської сировини, також зафіксовані мінімальні ціни. За перший тиждень грудня нафта Urals із доставкою знизилася на 1 долар — до 57,70 долара за барель, що є найнижчим показником із березня 2023 року.

Знижка на російську Urals щодо еталонної Brent сягнула 25,8 долара — удвічі більше, ніж після запровадження санкцій США проти «Лукойла» та «Роснефти». Вона наближається до історичного максимуму травня 2022 року, коли різниця становила 34 долари.

Попри здешевлення нафти, Росія нарощує експорт. У період з 1 по 7 грудня він зріс до 4,24 млн барелів на добу — на 290 тисяч більше, ніж тижнем раніше. Це найвищий рівень поставок від початку повномасштабного вторгнення.

Водночас дедалі більше російської нафти застрягає у морських танкерах: за оцінками Bloomberg, близько 180 млн барелів перебувають у плавучому зберіганні, що на 28% більше, ніж наприкінці серпня.

Раніше повідомлялося, що ураження далекобійними дронами об’єктів нафтової інфраструктури РФ здатне зменшити бюджет держави-агресорки ще на 20–30%.

Ми раніше інформували, що Угорщина оголосила, що разом зі Словаччиною оскаржуватиме в Суді Європейського Союзу план заборони державам ЄС імпортувати газ і нафту з Росії.