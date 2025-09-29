Ціна золота побила історичний рекорд: скільки коштує унція

Золото / © Pixabay

Реклама

Ціна на золото досягла історичного максимуму, перевищивши позначку у $3853 за тройську унцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціна на золото досягла історичного максимуму / © Bloomberg

Від початку року золото зросло в ціні на близько 45%. Для порівняння, цей показник значно випереджає зростання інших ключових активів: біткоїн від кінця 2024 року додав лише 5%, а американський фондовий індекс Dow Jones — 9%.

Реклама

Аналітики називають однією з головних причин різкого зростання ціни на "жовтий метал" політичні кризи та війни. На тлі геополітичної невизначеності та падіння довіри до долара США багато інвесторів активно вкладають кошти в золото, яке традиційно вважається засобом захисту від інфляції.

Експерти Deutsche Bank Research прогнозують, що ціна золота зростатиме й надалі. Це особливо ймовірно, якщо Федеральна резервна система (ФРС) США збереже відносно м'яку грошову політику.

Раніше ми повідомляли, що курс долара пішов вгору. ТСН.ua розповів, чого очікувати від курсу валют в Україні найближчим часом та що краще — купувати чи продавати.