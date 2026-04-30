Де дешевше жити в Європі: українки порівняли ціни в Іспанії, Польщі та Німеччині

Компанія українців вирішила провести експеремент із порівнянням цін у трьох країнаї Європи — Іспанії, Польщі та Німеччині.

Де дешевше жити в Європі: українки порівняли ціни в Іспанії, Польщі та Німеччині

Українці порівняли ціни на продукти у трьох країнах європи. Як виявилося, найдешевшим є середній чек у Іспанії.

Про це пише українка із ніком viktoriia_mosia у TikTok.

Іспанія, Німеччина чи Польща — де жити дешевше

Троє українок пішли у Lidl у своїй країні й придбали однаковий набір продуктів. Ціни рахували кратно кілограму або літру. Торгові марки могли дещо відрізнятися, коли не було однакових. До продуктового кошика увійшли такі продукти:

  • картопля

  • молоко

  • олія

  • вершкове масло

  • цукор

  • кетчуп

  • куряча грудка

  • сир

  • яйця

  • віскі

За результатами експерименту, найменше однаковий перелік продуктів коштує в Іспанії, його вартість склала 57,15 євро. Далі йде Польща із показником 58,12 євро. І найбільше довелося заплатити українці, яка мешкає у Польщі — 61,01 євро.

«Різниця мінімальна, правда? Але є нюанс: Польщу „підтягнув“ алкоголь — він дорожчий на цілих 10 євро! Без нього картина була б зовсім інша», — зауважила авторка відео.

Раніше українка Марта, яка живе біля Дурреса в Албанії, розповіла про свої щомісячні витрати, чим здивувала користувачів соцмереж. Вона зазначає, що оренда квартири коштує їй близько 280 євро, хоча загалом ціни в країні можуть суттєво коливатися залежно від локації. Комунальні послуги обходяться приблизно в 90 євро влітку та до 140 євро взимку. На продукти пара витрачає близько 150 євро за один похід у магазин раз на кілька днів, а окремо ще близько 250 євро йде на утримання собаки. Також Марта додає, що медицина для українців в Албанії безкоштовна, а стоматологія за цінами приблизно як в Україні.

