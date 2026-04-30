Де дешевше жити в Європі: українки порівняли ціни в Іспанії, Польщі та Німеччині

© Pixabay

Реклама

Українці порівняли ціни на продукти у трьох країнах європи. Як виявилося, найдешевшим є середній чек у Іспанії.

Про це пише українка із ніком viktoriia_mosia у TikTok.

Іспанія, Німеччина чи Польща — де жити дешевше

Троє українок пішли у Lidl у своїй країні й придбали однаковий набір продуктів. Ціни рахували кратно кілограму або літру. Торгові марки могли дещо відрізнятися, коли не було однакових. До продуктового кошика увійшли такі продукти:

Реклама

картопля

молоко

олія

вершкове масло

цукор

кетчуп

куряча грудка

сир

яйця

віскі

За результатами експерименту, найменше однаковий перелік продуктів коштує в Іспанії, його вартість склала 57,15 євро. Далі йде Польща із показником 58,12 євро. І найбільше довелося заплатити українці, яка мешкає у Польщі — 61,01 євро.

«Різниця мінімальна, правда? Але є нюанс: Польщу „підтягнув“ алкоголь — він дорожчий на цілих 10 євро! Без нього картина була б зовсім інша», — зауважила авторка відео.

Новини партнерів