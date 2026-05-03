Ціни на дизель можуть змінитися: що означає запуск "Дружби" для українців

Запуск нафтопроводу «Дружба» може вплинути на ринок дизельного пального в Україні. Втім швидкого здешевлення на АЗС очікувати не варто.

Про це заявив фінансовий аналітик Віктор Гальчинський в ефірі «Новини.LIVE».

За його словами, раніше Україна припинила імпорт дизелю з Угорщини через зупинку нафтопроводу, однак нині ситуація почала змінюватися. Це стало можливим, зокрема, завдяки політичним рішенням у сусідній країні.

Водночас експерт наголошує: миттєвого зниження цін на автозаправних станціях чекати не варто. Ринок потребує часу для стабілізації, тому ефект для споживачів буде поступовим.

«В довгостроковому ефекті — не одразу, а впродовж кількох місяців — це може бути», — зазначив він.

Ситуація з нафтопроводом «Дружба» — що відомо

Як повідомлялося, Україна відновлює транзит нафти через нафтопровід «Дружба», що був пошкоджений внаслідок російських ударів. Це рішення має не лише технічне, а й політичне значення — зокрема, йдеться про відновлення постачання нафти до країн ЄС, таких як Угорщина та Словаччина. Очікувалося, що перезапуск мое вплинути і на фінансову підтримку України. Так, Київ розраховує на розблокування великого пакета допомоги, який оцінюється приблизно у 90 млрд євро.

Вже 22 квітня Україна відновила перекачування нафти магістральним трубопроводом «Дружба». Після завершення ремонту пошкодженої ділянки розпочалося підвищення тиску та заповнення системи. Йшлося про те, що перші партії сирої нафти до Угорщини та Словаччини мали надійти не пізніше наступного дня.

Нагадаємо, станом на 2 травня 2026 року великі мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне, зберігаючи загальну стабільність ринку. Вартість бензину А-95 становила близько 75,90 грн за літр, а дизельного пального — приблизно 89,90 грн. Водночас окремі мережі, зокрема WOG та Socar, підвищили ціни приблизно на 1 гривню на деякі види пального. Експерти зазначають, що коливання залишаються помірними й не свідчать про різкі зміни на ринку пального.

