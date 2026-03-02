Ціни на газ можуть різко злетіти через Іран: аналітики назвали ключовий ризик для Європи

Ормузька протока / © Associated Press

Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs прогнозують різке зростання цін на газ у Європі у разі перебоїв із транзитом через Ормузьку протоку на фоні війни з Іраном. Йдеться про потенційне подорожчання більш ніж удвічі, якщо поставки буде зупинено хоча б на місяць.

Про це йдеться у звіті банку, оприлюдненому 1 березня, передає Bloomberg.

Експерти зазначають, що нинішні ціни на європейський та азійський газ майже не враховують геополітичні ризики, пов’язані з Іраном.

За оцінками аналітиків, приблизно п’ята частина світових поставок зрідженого природного газу, зокрема з Катару, проходить саме через Ормузьку протоку. Якщо цей маршрут буде заблокований на один місяць, ціни на газ у Європі та спотовий LNG в Азії можуть зрости приблизно на 130% — до близько 25 доларів за мільйон британських теплових одиниць.

У банку попереджають, що триваліша зупинка транзиту — понад два місяці — може призвести до ще більшого стрибка цін. У такому випадку вартість газу в Європі може перевищити 100 євро за мегават-годину, що, ймовірно, спричинить падіння глобального попиту через дорожнечу енергоносіїв.

Водночас у Goldman Sachs вважають, що вплив можливих перебоїв на ринок газу у США буде обмеженим. Сполучені Штати залишаються великим експортером LNG, а їхні заводи зі зрідження працюють майже на повну потужність, тому можливості для швидкого нарощування поставок є невеликими.

Експерти наголошують, що ситуація в Ормузькій протоці є одним із ключових факторів енергетичної безпеки Європи, особливо на тлі геополітичної нестабільності на Близькому Сході.

Що відомо про блокування Ормузької протоки

Раніше Корпус вартових Ісламської революції Ірану попередив судноплавні компанії про можливі обмеження проходу через Ормузьку протоку. За даними The Times of Israel, військові Ірану надсилали суднам радіоповідомлення, у яких заявляли, що прохід через протоку “не дозволений”.

Про такі сигнали також повідомив представник військово-морської місії ЄС Aspides. За його словами, екіпажі кораблів отримують повідомлення на радіоканалах зв’язку із застереженням щодо руху через цей стратегічний маршрут.

На тлі ескалації між США, Ізраїлем та Іраном експерти попереджають і про можливе різке подорожчання енергоносіїв. Ризики перебоїв із поставками нафти з Ірану вже впливають на ринок, хоча країни ОПЕК+ погодилися незначно збільшити видобуток, щоб стабілізувати ситуацію. Водночас аналітики допускають, що у разі подальшого загострення ціни на нафту можуть зрости до 100 доларів за барель.