Ціни на газ можуть злетіти: що сталося на світовому ринку

Компанія Shell, найбільший у світі трейдер зрідженого природного газу (ЗПГ), запровадила режим форс-мажору щодо вантажів, які вона закуповує у QatarEnergy для подальшого продажу клієнтам.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Причини обмежень та реакція ринку

Зазначається, що рішення Shell стало наслідком дій Катару — другого за величиною експортера ЗПГ у світі. Минулого тижня країна зупинила роботу об’єкта потужністю 77 млн тонн на рік та офіційно оголосила про форс-мажорні обставини.

Окрім Shell, повідомлення від катарської сторони отримали й інші великі гравці, зокрема TotalEnergies та низка азійських компаній. Вони вже попередили своїх клієнтів про призупинення продажу катарського газу на час простою потужностей. Водночас джерело, близьке до TotalEnergies, зазначило, що французька компанія поки офіційно не оголошувала власний форс-мажор.

Прогнози та терміни відновлення

За даними аналітиків, Shell щороку реалізує близько 6,8 млн тонн катарського ЗПГ. А TotalEnergies — 5,2 млн тонн. Обидві компанії є стратегічними партнерами QatarEnergy у проєкті розширення Північного родовища.

Міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі попередив, що процес повернення до нормальних обсягів постачання може зайняти тривалий час.

«Для відновлення постачання знадобляться тижні або місяці, навіть якщо війна закінчиться сьогодні», — зазначив міністр.

Згідно з повідомленнями, надісланими клієнтам, березневі постачання ЗПГ залишаться без змін. Основні перебої та дефіцит ресурсу на світовому ринку почнуть відчуватися від квітня 2026 року. У компанії Shell наразі утримуються від офіційних коментарів щодо ситуації.

