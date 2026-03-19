Ціни на газ у Європі стрибнули на 35% після ударів Ірану: які наслідки це матиме

Ціни на газ у Європі стрибнули на 35% після ударів Ірану / © Associated Press

Ціни на природний газ у Європі різко підскочили після ракетних ударів Ірану по одному з ключових світових центрів виробництва скрапленого газу. За даними ринку, ф’ючерси на газ у четвер зросли на 35%, а їхній рівень уже більш ніж удвічі перевищує показники до початку війни.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Причиною стала атака на промисловий комплекс у місті Рас-Лаффан у Катарі — найбільший у світі центр виробництва та експорту LNG. Компанія QatarEnergy повідомила про серйозні пошкодження інфраструктури, пожежі та зупинення частини потужностей.

Постачання з цього хабу, який забезпечує близько 20% світового ринку скрапленого газу, ще раніше були призупинені через війну, а нові удари лише погіршили ситуацію.

Експерти попереджають, що наслідки можуть бути тривалими. За їхніми оцінками, відновлення роботи може затягнутися на місяці або навіть роки, що призведе до дефіциту на глобальному ринку.

Додатковий тиск створює ситуація в Європі: після зими запаси газу залишаються на низькому рівні, і країнам доведеться активніше закуповувати LNG, конкуруючи з азійськими ринками за обмежені обсяги.

Також через інцидент тимчасово зупинилися газопереробні об’єкти в Абу-Дабі після падіння уламків ракет.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відповісти у разі нових атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні.

Аналітики наголошують: навіть після завершення бойових дій ситуація на газовому ринку може залишатися напруженою через масштабні пошкодження та перебої в постачанні.

Удари по ключових газових об’єктах Ірану та Катару — що відомо

Ескалація на Близькому Сході безпосередньо зачепила глобальну енергетику. 18 березня Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по найбільшому газовому родовищу світу — «Південний Парс».

Це родовище є критично важливим для регіону: Іран ділить його з Катаром, а його потужності забезпечують значну частину постачання газу, зокрема до Туреччини. 2025 року видобуток там сягнув рекордних 730 млн кубометрів на добу.

У відповідь Тегеран фактично розширив перелік цілей і заявив про готовність атакувати енергетичну інфраструктуру країн Перської затоки. Після цього Іран завдав ракетних ударів по промисловому місту Рас-Лаффан у Катарі — найбільшому у світі центру виробництва зрідженого природного газу (LNG).

Унаслідок атак на території комплексу спалахнули масштабні пожежі, зафіксовано значні руйнування. Об’єкт зазнав повторного удару менш ніж за добу, що ще більше погіршило ситуацію.

Рас-Лаффан є ключовим енергетичним хабом Катару і забезпечує значну частину світового постачання LNG. Будь-які перебої в його роботі мають безпосередній вплив на глобальний ринок.

Після атак Катар різко відреагував і оголосив про вислання іранських дипломатів, назвавши дії Тегерана загрозою національній безпеці.