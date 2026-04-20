Ціни на нафту і газ злетіли після атаки США: що відбулося в Ормузькій протоці

Ціни на нафту і газ знову зросли / © Associated Press

Поки всі чекають на падіння цін на паливо на АЗС, на жаль, тенденція зберігається інша. Після того як американські ВМС захопили іранський корабель на вихідних, ціни на нафту та природний газ підскочили.

Тегеран відкрив вогонь по суднах та відновив свій контроль в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Bloomberg.

Вартість російської нафти Brent підскочила на 7,9%, чим ліквідували майже все падіння з п’ятниці 17 квітня. Вартість європейського газу зросла ще вище — на 11%.

Тегеран закрив Ормузьку протоку у суботу, 18 квітня, заявивши, що американська блокада іранських суден порушила угоду про припинення вогню. За планом ця угода мала завершитися 21 квітня.

Американський ескадрений міноносець USS Spruance перехопив іранське вантажне судно, яке пливло до іранського порту. Відповідне відео опублікували у Центральному командуванні США вчора, 19 квітня.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що військово-морські сили США обстріляли та захопили корабель в Оманській затоці після того, як він проігнорував вимогу зупинитися.

Інцидент трапився за кілька годин після суперечок про можливі мирні переговори в Ісламабаді, де Трамп заявив, що бачить шанс на угоду. Іран заявив, що чіткої перспективи мирної угоди наразі немає.

«Якщо все продовжиться так, як є, ви, ймовірно, побачите поступове зростання (вартості нафти — ред.) приблизно до 105–115 доларів», — заявив головний інвестиційний директор Karobaar Capital LP у Чикаго Харіс Хуршид.

Мирні переговори мають відбутися завтра, 21 квітня, в Ісламабаді. На них вирушать віце-президент США Джей Ді Венс, спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Про це повідомили у Білому домі.

Проте Іранське державне телебачення з посиланням на члена переговорної команди країни заперечило будь-які плани участі в зустрічі.

Продовження загострення ситуації в Ормузькій протоці стимулюватиме зростання цін на нафту та природний газ. Це може поглибити світову енергетичну кризу та підірвати плани Трампа на швидкий мир.

Транспортування нафти є лише однією з проблем. Серед них ще є ядерний потенціал Ірану та вторгнення Ізраїлю до Лівану. За 19 квітня жодного руху Ормузькою протокою не відбулося. Щонайменше 13 танкерів повернулися до Перської затоки у суботу.

Конфлікт спричинив безпрецедентний шок пропозиції та посилив тиск інфляції. Світові ціни на нафту знову почали зростати. Глобальний вплив війни в Ірані почне проявлятися вже на цьому тижні.

Керівник досліджень сировинних товарів та вуглецю в Westpac Banking Corp. Роберт Ренні заявив, що ціни на паливо та газ формуватимуться не на паперах, а на фізичному ринку. І вони продовжать зростати.

Нагадаємо, мирні переговори США та Ірану щодо відкриття Ормузької протоки зазнали провалу. Переговорникам вдалося досягти короткочасного перемир’я на початку квітня. Іран хоче повного виконання своїх вимог, у тому числі дозвіл на використання програми збагачення урану.

Суворий контроль над Ормузькою протокою відновили всього за день після оголошення про її відкриття. У цей момент ціни на сиру нафту впали приблизно на 10%.

Уже 18 квітня Іран почав знову контролювати протоку. Надвечір 18 квітня Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану повідомив, що атакуватиме всі судна, які наближатимуться до протоки.