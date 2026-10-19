Ціни на нафту обвалилися: як рішення Трампа щодо Росії вплинуло на ринок

Нафта / © Associated Press

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Світові ціни на нафту в понеділок, 19 жовтня, знизилися після того, як президент США Дональд Трамп послабив санкційні обмеження та мита щодо Росії. Ринок очікує, що це рішення може сприяти збільшенню російського експорту палива.

Однак напруженість на Близькому Сході та ризики для судноплавства продовжують загрожувати глобальним постачанням енергоносіїв, повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту Brent і WTI знизилися: скільки коштує барель

За даними Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на $2,29, або 2,08%, — до $107,57 за барель. Наприкінці минулого тижня вони закрилися на найвищому рівні з 19 травня.

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Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила $1,95, або 1,92%, і торгувалася на рівні $99,46 за барель. У п'ятницю її ціна також досягла максимуму з 17 вересня. Зниження котирувань відбулося після попереднього зростання на тлі побоювань щодо перебоїв у світових поставках.

Як рішення Трампа щодо санкцій може вплинути на експорт російської нафти

У п'ятницю, 16 жовтня, Дональд Трамп підписав указ, який передбачає відмову від застосування окремих санкційних обмежень і мит відповідно до закону, пов'язаного із сенатором Ліндсі Гремом. Ці заходи мали посилити економічний тиск на Москву через війну проти України.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація використає до 60 днів, щоб оцінити вплив санкцій і мит на світову економіку.

Аналітики вважають, що послаблення обмежень може відкрити Росії можливості для збільшення експорту палива. Однак ринок поки не розглядає це як довгострокову тенденцію.

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«Поки деталі та тривалість не стануть чіткішими, ринок навряд чи повністю врахує стійке збільшення постачання», — зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Рішення Вашингтона також пов'язане з домовленістю Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним щодо постачання дизельного палива до США та інших країн. За даними Reuters, йдеться приблизно про 2,3 млн барелів цього місяця, а надалі обсяги можуть зрости до близько 7,6 млн барелів на місяць.

Керівниця відділу ринкової аналітики Phillip Nova Пріянка Сачдева назвала крок Трампа спробою стримати ціни на нафту напередодні проміжних виборів у США.

«Крок Трампа виглядає як ще одна відчайдушна спроба стримати ціни на нафту перед проміжними виборами в США», — сказала вона.

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За словами Сачдевої, послаблення санкцій не усуває фізичних загроз для постачань, зокрема через атаки на танкери в Ормузькій протоці.

Близький Схід загрожує поставкам нафти: експорт із Перської затоки впав

Напруженість на Близькому Сході залишається одним із головних чинників нестабільності нафтового ринку. Минулої п'ятниці, 16 жовтня, ціна Brent ненадовго наближалася до $110 за барель — уперше з травня, повідомляє Reuters.

«Напруженість і загрози безпеці на Близькому Сході посилили занепокоєння щодо безпеки судноплавства та звуження глобальних постачань енергоносіїв», — йдеться в матеріалі Reuters.

За даними аналітичної компанії Kpler, середній за сім днів обсяг потоків сирої нафти з Перської затоки минулого тижня скоротився приблизно до 8,5 млн барелів на добу. Тижнем раніше він перевищував 20 млн барелів на добу.

Ризики для судноплавства також посилюються. Протягом тижня зафіксували щонайменше десять підтверджених інцидентів за участю комерційних суден, що посилило побоювання щодо безпеки транспортування енергоносіїв.

За даними Reuters, Єгипет заявив про готовність надати Саудівській Аравії необхідну підтримку для захисту її безпеки та стабільності на тлі загроз з боку єменських хуситів, союзників Ірану. За оцінками аналітиків, подальше загострення конфлікту може посилити ризики для судноплавства та глобальних постачань нафти.

Чи зростуть ціни на нафту: прогноз аналітиків

У банку DBS очікують, що ціна на нафту може залишатися в діапазоні $100–110 за барель до проміжних виборів у США. На думку аналітиків, напруженість навколо Ірану та дії пов'язаних із ним угруповань і надалі впливатимуть на ринок, тоді як вартість палива залишається важливим питанням для американських виборців.

«Президент США намагається різними способами стримати ціни перед проміжними виборами без прямих поступок Ірану», — сказав керівник відділу енергетичних досліджень DBS Сувро Саркар.

За його оцінкою, послаблення санкцій щодо Росії та інші кроки Вашингтона можуть дати короткостроковий ефект, але навряд чи докорінно змінять ситуацію зі світовими постачаннями нафти. За прогнозом DBS, подальша динаміка цін на нафту залежатиме від обсягів експорту, розвитку ситуації на Близькому Сході та безпеки ключових маршрутів постачання.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що Іран заявив про готовність відкрити Ормузьку протоку за шість днів за умови виконання вимог США. Безпека судноплавства в цьому районі має важливе значення для світових поставок нафти.

Також ми писали, що в команді Дональда Трампа пояснили рішення про скасування нових санкцій проти Росії. У Вашингтоні наголосили, що цей крок не є «рятувальним колом» для Москви та має інші цілі.

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