Ціни на нафту різко впали після заяви Трампа про Іран
Світові ціни на нафту різко знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про відтермінування можливих ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.
У понеділок, 23 березня, нафтові ціни продемонстрували стрімке падіння на тлі заяви президента США Дональда Трампа про прогрес у перемовинах з Іраном. Ринки відреагували на рішення Вашингтона утриматися від ескалації конфлікту.
Про це пише Reuters.
Нафта різко здешевшала
Зокрема, ф’ючерси на нафту марки Brent втратили близько 17 доларів, або майже 15%, опустившись до рівня 96 доларів за барель станом на 11:08 за Гринвічем.
Водночас американська нафта West Texas Intermediate здешевшала на 13 доларів, або приблизно на 13,5%, до 85,28 долара за барель.
Аналітики пов’язують таку динаміку з очікуванням зниження ризиків для глобальних постачань нафти після заяви Дональда Трампа про відкладання можливих військових дій проти Ірану.
Заяви США щодо Ірану — останні новини
Нагадаємо, Трамп заявив про прогрес у перемовинах між США та Іраном щодо завершення війни. Американський лідер дав вказівку військовим відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період і наголосив, що надалі все залежатиме від успіху поточних зустрічей та обговорень.
Раніше зазначалося, що США готуються до наземної операції в Ірані. ЗМІ повідомляють, що Пентагон передав Трампу запити на підготовку до розгортання сухопутних сил у межах операції проти іранського режиму.