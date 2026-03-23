Ціни на нафту різко впали після заяви Трампа про Іран

Світові ціни на нафту різко знизилися після заяви президента США Дональда Трампа про відтермінування можливих ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Катерина Сердюк
Видобуток нафти

Видобуток нафти / © Associated Press

У понеділок, 23 березня, нафтові ціни продемонстрували стрімке падіння на тлі заяви президента США Дональда Трампа про прогрес у перемовинах з Іраном. Ринки відреагували на рішення Вашингтона утриматися від ескалації конфлікту.

Про це пише Reuters.

Нафта різко здешевшала

Зокрема, ф’ючерси на нафту марки Brent втратили близько 17 доларів, або майже 15%, опустившись до рівня 96 доларів за барель станом на 11:08 за Гринвічем.

Водночас американська нафта West Texas Intermediate здешевшала на 13 доларів, або приблизно на 13,5%, до 85,28 долара за барель.

Аналітики пов’язують таку динаміку з очікуванням зниження ризиків для глобальних постачань нафти після заяви Дональда Трампа про відкладання можливих військових дій проти Ірану.

Заяви США щодо Ірану — останні новини

Нагадаємо, Трамп заявив про прогрес у перемовинах між США та Іраном щодо завершення війни. Американський лідер дав вказівку військовим відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період і наголосив, що надалі все залежатиме від успіху поточних зустрічей та обговорень.

Раніше зазначалося, що США готуються до наземної операції в Ірані. ЗМІ повідомляють, що Пентагон передав Трампу запити на підготовку до розгортання сухопутних сил у межах операції проти іранського режиму.

