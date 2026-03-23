Ціни на нафту різко впали після заяви Трампа про Іран

У понеділок, 23 березня, нафтові ціни продемонстрували стрімке падіння на тлі заяви президента США Дональда Трампа про прогрес у перемовинах з Іраном. Ринки відреагували на рішення Вашингтона утриматися від ескалації конфлікту.

Про це пише Reuters.

Нафта різко здешевшала

Зокрема, ф’ючерси на нафту марки Brent втратили близько 17 доларів, або майже 15%, опустившись до рівня 96 доларів за барель станом на 11:08 за Гринвічем.

Водночас американська нафта West Texas Intermediate здешевшала на 13 доларів, або приблизно на 13,5%, до 85,28 долара за барель.

Аналітики пов’язують таку динаміку з очікуванням зниження ризиків для глобальних постачань нафти після заяви Дональда Трампа про відкладання можливих військових дій проти Ірану.

Нагадаємо, Трамп заявив про прогрес у перемовинах між США та Іраном щодо завершення війни. Американський лідер дав вказівку військовим відкласти будь-які військові удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ятиденний період і наголосив, що надалі все залежатиме від успіху поточних зустрічей та обговорень.

Раніше зазначалося, що США готуються до наземної операції в Ірані. ЗМІ повідомляють, що Пентагон передав Трампу запити на підготовку до розгортання сухопутних сил у межах операції проти іранського режиму.