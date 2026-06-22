Ціни на нафту різко змінилися після переговорів США та Ірану

Ціни на нафту почали падати / © Associated Press

Реклама

Ціни на нафту почали падати після першого етапу переговорів США та Ірану, які відбулися вчора у Швейцарії. 22 червня ціни на нафту почали знижуватися на тлі дипломатичного прогресу між США та Іраном.

Про це пише Reuters.

Ціни на нафту почали знижуватися після переговорів США та Ірану

У понеділок, 22 червня, на світових ринках зафіксовано падіння вартості нафти. Поштовхом до цього стало завершення першого раунду перемовин між США та Іраном у Швейцарії. Заяви Тегерана про винятки на експорт сировини суттєво послабили побоювання інвесторів.

Реклама

На тлі новин з переговорних майданчиків ключові марки нафти продемонстрували помітне знецінення. Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 1,68 долара, а вартість американської нафти West Texas Intermediate знизилася на 60 центів.

«Зниження було зумовлене головним чином покращенням перспектив дипломатичного прориву між Сполученими Штатами та Іраном… відродженням надій на те, що санкції проти Ірану врешті-решт можуть бути послаблені», — заявила засновниця дослідницької фірми SS WealthStreet з Нью-Делі Сугандха Сачдева.

За підсумками зустрічі у Швейцарії міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі оголосив, що Тегерану вдалося домогтися послаблень для експорту своєї нафти та нафтохімічної продукції.

Також сторони обговорюють розморожування частини активів країни та старт плану з реконструкції та розвитку Ірану. Такий розвиток подій дозволить повернутися на міжнародні ринки майже 1,5 мільйона барелів іранської сирої нафти на день.

Реклама

За меморандумом, який підписали США та Іран, Вашингтон та Тегеран зобов’язалися негайно зупинити всі військові операції, включно з бойовими діями на території Лівану, а також утримуватися від застосування військової сили чи взаємних погроз.

Однак у той самий момент, як віцепрезидент США Джей Ді Венс проводив перемовини з іранською делегацією, президент США Дональд Трамп продовжував погрожувати Ірану. Наслідком цього стало те, що іранська делегація не захотіла брати участі в офіційному рукостисканні та спільній фотосесії з делегацією США.

Чи впадуть ціни на пальне через здешевшання нафти

Нагадаємо, світове зниження цін на нафту найближчим часом не призведе до здешевлення бензину та дизеля на українських АЗС.

Як заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ, зараз паливні компанії компенсують збитки, яких зазнали під час попереднього зростання цін, і роблять це коштом поточних надвисоких цін.

Реклама

Окрім бажання мереж вийти в плюс, поверненню цін до докризових рівнів заважає низка внутрішніх чинників. Серед головних причин експерт виділяє девальвацію гривні, оскільки все пальне є імпортним, воєнні ризики, а також загальну невизначеність на ринку.

Через необхідність бізнесу закладати більшу маржу на покриття втрат, ціни на пальне залишатимуться на завищеному рівні ще досить довго.

Новини партнерів