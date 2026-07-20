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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ціни на нафту стрімко зростають: ситуація між США та Іраном загострюється

Посилення ударів США та Ірану в регіоні Перської затоки, обмеження постачання через Ормузьку протоку тиснуть на котирування нафти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Нафта дорожчає

Нафта дорожчає / © Associated Press

Ціни на нафту зросли приблизно на 3% після того, як Сполучені Штати та Іран протягом понад тижня обмінювалися ударами у відповідь.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна на нафту марки Brent, яка є міжнародним еталоном, зросла на 3% — до приблизно 90,78 долара за барель, а ціна на американську нафту піднялася майже на 3% — до 84,85 долара за барель.

Судноплавство в Ормузькій протоці, через яку проходить 20% світових поставок нафти, скоротилося після ескалації напруженості минулого тижня.

Ціни на бензин також зростають, але, за даними AAA, середня ціна по США залишається трохи нижчою за 4 долари за галон. За ціною 3,992 долара за галон американські водії платять приблизно на 34% більше, ніж до початку війни.

Війна США проти Ірану — останні новини

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами.

США атакували Іран та відкликали дозвіл на продаж іранської нафти після ударів по суднах в Ормузькій протоціСША атакували Іран та відкликали дозвіл на продаж іранської нафти після ударів по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

США знову атакували Іран у відповідь на атаку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на судно в Ормузькій протоці. Іран тоді заявив, що Ормузька протока знову закрита. Штати незабаром після цього відновили морську блокаду Ірану.

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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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