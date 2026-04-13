Ціни на пальне впадуть: одна з країн ЄС вигадала спосіб боротися зі здорожчанням бензину

АЗС

Урядова коаліція Німеччини оголосила про зниження цін пальне для споживачів та бізнесу після різкого зростання, спричиненого війною на Близькому Сході.

Про це оголосив канцлер Фрідріх Мерц під час пресконференції у Берліні, передає Die Welt.

Урядова коаліція Німеччини в понеділок повідомила про рішення надати компенсацію у розмірі 1,6 млрд євро, знизивши податок на нафтопродукти на два місяці.

«Ми знизимо енергетичний податок на дизельне пальне та бензин приблизно на 17 центів за літр протягом двох місяців», — йдеться у спільному документі коаліційних партій.

«Ми очікуємо, що нафтова промисловість передасть цю економію безпосередньо споживачам», — заявив Мерц.

Протягом вихідних лідери трьох коаліційних партій — канцлер Фрідріх Мерц від Християнсько-демократичного союзу, лідери Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль та Бербель Бас, а також голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер — проводили переговори щодо заходів підтримки населення на тлі різкого зростання цін на пальне.

Нагадаємо, ситуація на українських заправках залишається нестабільною. Поки світові ціни на нафту демонструють перші ознаки зниження, що вже дозволило окремим вітчизняним мережам оновити цінники, закриття Ормузької протоки створює загрозу глобального дефіциту палива.

Українська влада запевняє, що запасів пального вистачить для ЗСУ та посівної, проте експерти попереджають про можливі цінові стрибки, якщо воєнна напруженість на Близькому Сході триватиме до осені.