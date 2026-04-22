Ціни на продукти можуть різко злетіти: світу загрожує глобальний дефіцит їжі через війну з Іраном

Через загострення військового конфлікту на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки світ опинився перед реальною загрозою масштабної продовольчої кризи. Стрибок цін на енергоносії вже вдарив по виробниках добрив, а логістичні колапси змушують аграріїв платити в рази більше за транспортування зернових вантажів.

Про невтішні прогнози світових трейдерів та можливі катастрофічні наслідки для майбутніх врожаїв пише Financial Times.

Дефіцит газу та проблеми з добривами

Керівник напрямку скрапленого природного газу (СПГ) у компанії Vitol Пабло Галанте Ескобар зазначив, що світ катастрофічно втрачає час для запобігання кризі.

Від кінця лютого після обміну ударами між США, Ізраїлем та Іраном промислове споживання СПГ значно впало, причому майже половина цього скорочення припала саме на заводи з виробництва добрив, для яких газ є ключовою сировиною. Експерт попередив, що така ситуація незабаром неминуче вдарить по врожайності та спровокує різке зростання цін на продукти харчування.

Логістичний колапс та «золоті» тарифи на перевезення

Блокада вплинула і на глобальні транспортні маршрути. Керівниця відділу аналізу компанії Clarksons Луїза Фолліс розповіла, що через переорієнтацію ринку на американську нафту в Панамському каналі утворилися величезні затори. Власники нафтових танкерів платять мільйони доларів, щоб пройти поза чергою, тоді як судна з дешевшими вантажами, як-от зерно, змушені чекати до 40 днів.

Вона додала, що на деяких зернових маршрутах вартість фрахту вже підскочила на 60%, що робить транспортування агропродукції вкрай дорогим та повільним.

Ризики тривалого конфлікту та паніка урядів

Водночас ринки досі не усвідомлюють реальних масштабів загрози. Директор з управління ризиками корпорації Louis Dreyfus Company Віджай Чакраварті пояснив, що інвестори сподівалися на швидке вирішення конфлікту, тому виявилися абсолютно не готовими до тривалих перебоїв у постачаннях.

За його прогнозами, якщо блокада триватиме ще хоча б пів року, це завдасть серйозної шкоди сільськогосподарському циклу 2027 року. Ситуацію ускладнює і те, що уряди багатьох країн можуть розпочати панічне скуповування продовольства для власних резервів, що ще більше посилить глобальний дефіцит та розжене ціни.

