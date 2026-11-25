Українець показав продуктовий кошик на 100 канадських доларів / © pexels.com

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Українець, який живе на півночі Канади в Юконі, вирішив провести експеримент і дізнатись, що можна купити у місцевому супермаркеті на 100 канадських доларів. Це приблизно 70 доларів США та близько 3200 гривень.

Про це він розповів на своєму каналі.

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На вході у супермаркет чоловік взяв канадську лохину. Вона коштувала п’ять доларів за 900 грамів. Також він поклав у корзину кавун за сім доларів і в’язку бананів за два долари.

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Півтора кілограми цибулі вартували у п’ять доларів. Також українець взяв чотири помідори за три долари для приготування салату. Майже кілограм маленьких огірків коштував вісім доларів.

"4,5 кг картоплі коштує десять доларів. Так, овочі і фрукти вже є, але ми витратили 40 доларів. Візьмемо ще хліб з місцевої пекарні за 10 доларів, качан савойської капусти за чотири долари і літрову банку маринованих огірків — сім доларів", — поділився українець.

Кілограм курячих стегон обійшлися у 16 доларів, літр молока – три долари. 12 яєць коштували чотири долари. Пів літра сметани і 240 грамів канадського сиру вартували по п’ять доларів. Майже кілограм рису — 6 доларів. На цьому 100 канадських доларів закінчились.

"Гроші закінчились. Ось такий кошик можна зібрати на 100 доларів на півночі Канади", — зазначив чоловік.

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Нагадаємо, що взимку ціни на продукти в Україні можуть різко зрости. За прогнозами експертів, через блекаути та дорогий дизель тепличні овочі можуть подорожчати на 40%, а молочна продукція — на 25%.

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