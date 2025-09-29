tsn.ua заборонили в Угорщині: які ще українські ЗМІ опинилися у списку

Прапори Угорщини / © Reuters

В Угорщині заборонили tsn.ua та ще 11 українських новинних видань. На такий крок Будапешт пішов у відповідь на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.

Про це повідомив міністр канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш.

Міністр написав у Мережі, шо Україна заблокувала угорські видання Origo та Demokrata, «бо вони наважилися критично висвітлювати політику санкцій проти Росії, військову підтримку України, зображати Європейський Союз і НАТО як роздроблені та не надто ефективні організації».

Гуляш наголосив, що Угорщина «керуючись принципом взаємності», запровадила «дзеркальні заходи» проти низки українських новинних порталів. Вони припиняють бути доступними на угорській території від 29 вересня.

Які українські видання заборонила Угорщина?

tsn.ua

oboz.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua

zakarpattya.net.ua

pravda.com.ua

hromadske.ua

nv.ua

lb.ua

insiderinfo.com.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

«Не думаю, що багато хто читає „Українську правду“ чи навіть бажає цього. Однак суверенній державі слід дати пропорційну відповідь на абсолютно необґрунтовану атаку… Якщо ж хтось прагне цензури, краще обмежити втручання Сороса у внутрішню політику суверенних країн, а не свободу висловлювання з цього приводу», — йдеться в заяві Гуляша.