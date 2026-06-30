ЦРУ, наркотики і контроль свідомості: у США розгортається новий скандал навколо секретної програми

Конгресс США / © Associated Press

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У США розгортається новий скандал довкола секретної програми ЦРУ MKUltra, пов’язаної з експериментами над людьми, наркотиками, біологічною зброєю та спробами контролю над свідомістю.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Під час слухань у Комітеті з нагляду Палати представників двоє експертів, які досліджували історію цієї програми, заявили, що подібні методи могли не зникнути остаточно.

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Програма MKUltra стала відомою американській громадськості у 1970-х роках. Її очолював хімік і співробітник розвідки Сідні Готліб. За даними розслідувань, вона охоплювала 149 проєктів, які тривали з 1950-х до 1970-х років.

У межах програми людей, зокрема американських громадян, могли накачувати психоактивними речовинами без їхньої згоди. Метою було створення методів і хімічних засобів, які можна було б використовувати під час допитів у часи холодної війни — для ослаблення людини, примусу до зізнань, промивання мозку або тортур.

На слуханнях виступили старший науковий співробітник Університету Брауна Стівен Кінзер і журналіст-розслідувач Том О’Ніл.

Кінзер заявив, що за останні десятиліття технології різко змінилися, а отже, спецслужби теоретично могли отримати доступ до інструментів, про які творці MKUltra навіть не могли мріяти.

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“У сфері кібернетичних технологій, нейронауки та штучного інтелекту відбувся величезний прогрес. Секретні агентства можуть отримати доступ до інструментів контролю над розумом, які Сідні Готліб навіть не міг собі уявити”, — сказав він.

Журналіст Том О’Ніл наголосив, що не має доказів продовження таких програм, однак не може виключити, що напрацювання ЦРУ могли використовувати й надалі.

“Чи відбувається це сьогодні? Чи продовжувалося це? Я не знаю. Але мені важко уявити, що цього не сталося, бо технологія, над якою вони працювали 20-25 років і на яку витратили величезні гроші, виявилася успішною”, — заявив він.

Під час слухань деякі члени Комітету відкрито поставили питання, чи могли методи MKUltra таємно розвиватися далі й чи могли вони застосовуватися для впливу на людей або політичні події.

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Зокрема, конгресмен Тім Берчетт запитав, чи могли подібні технології бути пов’язані з нападником Томасом Круксом, який намагався вбити Дональда Трампа. О’Ніл відмовився робити припущення щодо конкретних випадків, але заявив, що ЦРУ багато років тому розробило методи, про які громадськості так і не розповіли повністю.

Кінзер, який написав книгу про Сідні Готліба, пояснив, що у 1950-х роках американська розвідка виправдовувала неетичні експерименти страхом перед СРСР і Китаєм.

За його словами, ЦРУ тоді переконувало себе, що шкода або навіть смерть кількох невинних людей може бути “прийнятною ціною”, якщо це нібито допоможе захистити країну.

“Відданість великій справі — одне з найфундаментальніших виправдань аморальних вчинків. А патріотизм — одна з найблагородніших справ”, — заявив Кінзер.

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Він додав, що таке мислення могло зберегтися в окремих частинах урядових структур і сьогодні.

Нагадаємо, адміністрація Трампа ініціювала федеральне розслідування серії смертей і зникнень американських науковців, що спровокувало хвилю чуток про причетність спецслужб та іншопланетян.

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