ЦРУ знало про підрив "Північного потоку" на самому початку: нові деталі розслідування

Північний потік / © Associated Press

Американська розвідка могла бути обізнана з планами диверсії на газопроводах "Північний потік" ще на ранніх етапах підготовки.

Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Der Spiegel.

За даними журналістів, навесні 2022 року, після відбиття першої атаки Росії на Київ, представники ЦРУ зустрічалися з українськими фахівцями з диверсій у столиці України. Учасники переговорів, як стверджують джерела, обговорювали можливість підриву російських газопроводів, які транспортували газ до Німеччини.

Українська сторона, за словами інсайдерів, пояснювала, що знищення інфраструктури позбавить Росію важливого фінансового ресурсу для ведення війни. Водночас джерела стверджують, що американські представники на початковому етапі поставилися до цієї ідеї прихильно та обговорювали технічні деталі можливої операції.

У ЦРУ ці твердження заперечують. Представниця відомства назвала їх "повністю і абсолютно неправдивими", однак детальних пояснень не надала.

Журналісти зазначають, що спираються на інформацію українських джерел, які раніше надавали точні відомості щодо підготовки атаки, підтверджені згодом німецькими слідчими.

Розслідування і підозри у державній причетності

Ймовірний саботажник Сергій К. у Федеральному суді. / © EPA

У Німеччині тема залишається політично чутливою. Колишній український військовослужбовець Сергій К., якого підозрюють у причетності до підривів у вересні 2022 року, зараз перебуває під вартою в Гамбурзі.

За версією слідства, група чоловіків і жінка на орендованій яхті "Андромеда" дісталися району біля острова Борнхольм, де водолази заклали вибухівку на газопроводах. У постанові Федерального суду Німеччини зазначено, що операція "дуже ймовірно" могла здійснюватися за участю державних структур.

Водночас джерела повідомляють, що на пізніших етапах США начебто застерігали українську сторону від проведення диверсії, однак ці попередження не вплинули на реалізацію плану.

Можливі організатори та підготовка операції

За даними розслідування, ключовою фігурою операції міг бути колишній офіцер українських спецслужб Роман Червінський, який має досвід проведення таємних операцій. Після 2014 року він працював у підрозділах, що здійснювали спецоперації проти проросійських сил.

Джерела стверджують, що підготовка операції тривала кілька місяців. Українські фахівці розглядали маршрути, вибір судна, типи вибухівки та підбір водолазів, здатних працювати на глибині до 80 метрів. Операція нібито отримала кодову назву "Діаметр".

За словами інсайдерів, план міг бути погоджений тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, однак президент Володимир Зеленський, за їхніми твердженнями, не був поінформований.

Позиція США

У Вашингтоні наголошують, що 2022 року основним пріоритетом була максимальна підтримка України у війні проти Росії. Представники американських спецслужб неодноразово заявляли, що не брали участі в диверсії та не санкціонували її.

Водночас розслідування підкреслює, що питання причетності до підриву "Північного потоку" залишається відкритим, а офіційні версії та свідчення джерел часто суперечать одна одній.

Нагадаємо, наприкінці минулого року підозрюваного у підриві російських газогонів "Північний потік" 2022 року українця Сергія Кузнєцова заарештували у Німеччині. Напередодні його екстрадували до ФРН з Італії.

Слідство вважає, що підозрюваний відігравав координувальну роль у складі екіпажу вітрильної яхти "Андромеда". Саме з цього судна 26 вересня 2022 року водолази заклали вибухівку на три гілки газопроводу.

Раніше повідомлялось, що німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі, діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.