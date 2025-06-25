ЦРУ зробило нову заяву щодо ураження ядерних об’єктів Ірану

ЦРУ / © Associated Press

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Достовірні розвідувальні дані свідчать про те, що ядерна програма Ірану була серйозно пошкоджена нещодавніми цілеспрямованими ударами.

Про це йдеться в заяві директора ЦРУ Джона Реткліффа, опублікованій в середу, 25 червня, на офіційному сайті розвідувального відомства.

«ЦРУ може підтвердити, що масив достовірних розвідувальних даних свідчить про те, що ядерна програма Ірану була серйозно пошкоджена нещодавніми цілеспрямованими ударами. Це включає нові розвідувальні дані з історично надійного та точного джерела про те, що кілька ключових іранських ядерних об’єктів були знищені та їх доведеться відновлювати протягом багатьох років», — йдеться в заяві.

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Водночас директор ЦРУ додав, що його відомство продовжує збирати додаткову інформацію з надійних джерел, щоб «повністю інформувати відповідних осіб, які ухвалюють рішення, та наглядові органи».

Джон Реткліфф пообіцяв за можливості надавати оновлену інформацію американській громадськості, «враховуючи національну важливість цього питання та намагаючись забезпечити прозорість».

Раніше CNN з посиланням на попередню оцінку розвідки Сполучених Штатів повідомило, що удари США по Ірану не знищили ключові компоненти ядерної програми країни і, ймовірно, лише відкинули її на кілька місяців назад. Ця оцінка ґрунтувалася на аналізі бойових пошкоджень, проведеному Центральним командуванням США.

Двоє джерел, знайомих з оцінкою, повідомили, що запаси іранського збагаченого урану вцілили після ударів США, а один зі співрозмовників видання зазначив, що «центрифуги здебільшого цілі».

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Таке повідомлення ЗМІ розлютило президента США Дональда Трампа, який назвав ці атаки «одними з найуспішніших військових ударів в історії». За його словами, «ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені».

Нагадаємо, після нещодавніх авіаударів США по трьох основних ядерних об’єктах Ірану, зникло понад 400 кг потенційно збагаченого урану. У зв’язку з цим, МАГАТЕ наполягає на негайних інспекціях для з’ясування обставин.