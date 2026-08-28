Цукерберг мав таємний план замінити працівників ШІ: що сталося в Meta

Марк Цукерберг / © Associated Press

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Масові звільнення заради розвитку штучного інтелекту принесли компанії Meta лише скандали та збої, бо нові технології не змогли повноцінно виконувати роботу людей.

Про це повідомило Reuters.

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У травні компанія Meta позбулася приблизно десятої частини своєї команди в усьому світі, що зачепило майже 8 000 осіб. Це сталося на тлі гучних заяв про те, що штучний інтелект згодом повністю замінить людську працю, і генеральний директор Марк Цукерберг відкрито підтримав цю ідею.

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Під його керівництвом топменеджери розробили секретний план під назвою «Проект OT», за яким спеціальні агенти ШІ мали взяти на себе роботу тисяч реальних працівників. Спершу керівництво навіть хотіло скоротити окремі команди аж на 60%. Проте згодом цей показник визнали нереальним. А другу хвилю звільнень остаточно скасували через провал спроби позбутися «дорогих людських ресурсів».

Хоча компанія визнала наявність планів щодо скорочення окремих команд до 60%, у Meta зазначили, що реалізація цих сценаріїв відбулася не повністю і ніколи не планувалася в повному обсязі.

Звільнення у травні спричинили гучний скандал. Двадцять шість експрацівників подали до суду на компанію через те, що під час вибору кандидатів на звільнення керівництво нібито використовувало програму ШІ, яка несправедливо зачепила людей з інвалідністю.

Сам процес прощання з кадрами сильно зіпсував атмосферу в колективі. Розлючені працівники залишали різкі коментарі на внутрішніх форумах, поки Цукерберг намагався заспокоїти людей обіцянками кращих закусок і хакатонів. Додаткову хвилю обурення викликала спроба встановити на комп’ютери спеціальне програмне забезпечення для спостереження, щоб навчати штучний інтелект на всьому, що друкують і роблять співробітники.

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Попри прагнення зекономити, Meta збільшила прогноз витрат на 2026 рік до 145 мільярдів доларів, хоча грошовий потік компанії суттєво зменшився. У липні гендиректор визнав, що створення ШІ-агентів просувається набагато повільніше, ніж він розраховував.

За інформацією Reuters, працівникам доводилося постійно виправляти велику кількість помилок у коді, який генерував штучний інтелект, що призводило до збоїв та проблем із безпекою. Попри те, що Цукерберг публічно пообіцяв більше не проводити масових звільнень цього року, персонал усе ще побоюється нових скорочень залежно від своїх робочих результатів.

Нагадаємо, американський мільярдер Білл Гейтс оприлюднив новий тривожний прогноз щодо розвитку штучного інтелекту, попередивши людство про загрозу масштабного біотероризму та масового безробіття.

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